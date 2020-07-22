Московская областная филармония проведет онлайн-фестиваль памяти Дунаевского

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С 25 по 31 июля на интернет-площадках Московской областной филармонии пройдет фестиваль «Памяти Исаака Дунаевского».
Концерты фестиваля можно будет смотреть на сайте, на страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook, а также на YouTube-канале Московской областной филармонии.
В фестивале примут участие солисты и коллективы Московской областной филармонии под художественным руководством Максима Дунаевского — известные джазовые музыканты Андрей и Михаил Ивановы, молодая оперная певица Алина Яровая, солистка оркестра «Гусляры России» Ольга Алексеева, дирижер ансамбля русской музыки и танца «Садко», балаечник-виртуоз Денис Забавский и оркестр солистов «Русские узоры».
Исаак Дунаевский (1900–1955) — автор 14 оперетт, 3 балетов, 2 кантат, 80 хоров, более 100 песен и романсов, музыки к 88 драматическим спектаклям и 42 кинофильмам, 43 сочинений для эстрады и 12 — для джаз-оркестра, 17 мелодекламаций, 47 фортепианных и 52 симфонических произведений.
Дату начала фестиваля — 25 июля — организаторы выбрали не случайно. «Именно в этот день, — напоминают они, — в 1955 году (65 лет назад) ушел из жизни один из самых популярных советских композиторов, классик советской оперетты, создатель жанра советской музыкальной кинокомедии и один из создателей жанра массовой советской песни Исаак Осипович Дунаевский».
«В нынешних сложных условиях мы решили провести фестиваль памяти моего отца в форме онлайн-фестиваля, — говорит Максим Дунаевский. — К сожалению, из-за новых правил рассадки музыкантов, мы не смогли привлечь полный симфонический оркестр, а ведь Исаак Дунаевский писал именно для него. И тогда мы решили исполнить знаменитые мелодии отца оригинальными составами. Вы услышите фантазии на темы Исаака Дунаевского, его мелодии прозвучат на гуслях, балалайках, в классической и джазовой манере».
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