Московская филармония возобновляет концерты

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7 августа в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московская государственная академическая филармония откроет серию концертов – впервые с марта, когда в Москве были прекращены публичные культурные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, в августовской афише семь программ, в основном вечера камерной музыки, расписание будет дополняться. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более 50% и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Начало в 20:00.

7 августа серию откроют пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. В программе увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.

11 августа на сцену выйдут молодые пианисты Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. В программе Сюита №1 и Полька Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.

13 августа ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского исполнит инструментальные концерты Баха и необарочную сюиту Джованни Соллимы. Солисты: Леонид Железный, Даниил Коган и Евгений Субботин (скрипка), Борис Андрианов и Анна Кошкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта) и Петр Айду (клавесин).

18 в исполнении Валентина Урюпина (кларнет), Анастасии Батраковой (фагот), Алексея Серова (валторна), Ивана Почекина (скрипка), Дарии Зиатдиновой (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Александра Рамма (виолончель) и Григория Кротенко (контрабас) прозвучит Октет фа мажор Шуберта (D 803).

20 августа серию продолжат Квартет имени Давида Ойстраха и пианист Андрей Гугнин. В программе фортепианные квинтеты Франка и Брамса.

25 августа программу романсов Чайковского представят тенор Богдан Волков и пианист Александр Гиндин.

27 августа серию концертов на сцене Зала Чайковского завершит выступление пианиста Бориса Березовского, скрипача Павла Милюкова и виолончелиста Александра Князева.







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