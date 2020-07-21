Московская филармония возобновляет концерты

Сьюзен Нейман. Послесловие к книге «Учась у немцев. Раса и память о зле»
Кольта впервые публикует текст известного политического философа — о надежде, которую вызывает движение BLM21 июля 20201805
7 августа в Концертном зале имени П.И. Чайковского Московская государственная академическая филармония откроет серию концертов – впервые с марта, когда в Москве были прекращены публичные культурные мероприятия.
Как сообщает пресс-служба Московской филармонии, в августовской афише семь программ, в основном вечера камерной музыки, расписание будет дополняться. Все концерты пройдут в одном отделении без антракта при заполняемости зала не более 50% и с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Начало в 20:00.
7 августа серию откроют пианист Денис Мацуев и Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валентина Урюпина. В программе увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Рахманинова.
11 августа на сцену выйдут молодые пианисты Дмитрий Маслеев и Филипп Копачевский. В программе Сюита №1 и Полька Рахманинова, «Болеро» Равеля и «Скарамуш» Мийо.
13 августа ансамбль Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского исполнит инструментальные концерты Баха и необарочную сюиту Джованни Соллимы. Солисты: Леонид Железный, Даниил Коган и Евгений Субботин (скрипка), Борис Андрианов и Анна Кошкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта) и Петр Айду (клавесин).
18 в исполнении Валентина Урюпина (кларнет), Анастасии Батраковой (фагот), Алексея Серова (валторна), Ивана Почекина (скрипка), Дарии Зиатдиновой (скрипка), Сергея Полтавского (альт), Александра Рамма (виолончель) и Григория Кротенко (контрабас) прозвучит Октет фа мажор Шуберта (D 803).
20 августа серию продолжат Квартет имени Давида Ойстраха и пианист Андрей Гугнин. В программе фортепианные квинтеты Франка и Брамса.
25 августа программу романсов Чайковского представят тенор Богдан Волков и пианист Александр Гиндин.
27 августа серию концертов на сцене Зала Чайковского завершит выступление пианиста Бориса Березовского, скрипача Павла Милюкова и виолончелиста Александра Князева.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
16:01Garage Screen открывает сезон
14:32Московская филармония возобновляет концерты
13:49Выходит книга Шамшада Абдуллаева «Другой юг»
12:25Умер Виктор Чижиков
20 июля 2020
16:50Объявлены лауреаты почетных «Золотых львов»
15:59В Москве собирают пожертвования на памятник Маршаку
14:56Лауреатов «Золотой маски» наградят осенью
14:23На «Кинотавре» пройдет питчинг сериалов
12:25В ЦСИ «Типография» проходит новая выставкаВсе новости
Кольта впервые публикует текст известного политического философа — о надежде, которую вызывает движение BLM21 июля 20201805
Манифест против тотальной внеисторической справедливости21 июля 20201298
Как бактериальное радио и борщ из философских трактатов попали в музей21 июля 2020619
Виктор Шендерович видит в «новой этике» до боли знакомые ему мотивы21 июля 20204373
Дарья Панайотти о легенде Magnum и ее советском контексте20 июля 20202025
Две недели накануне коронакризиса. Часть IV17 июля 20202980
Дмитрий Кузьмин о cancel culture в глобальной повестке и российской17 июля 20208034
Причины и будущее инфовойн, тролли и цензура нового образца — в разговоре Бориса Грозовского с Питером Померанцевым, Василием Гатовым, Максимом Трудолюбовым и Ильей Яблоковым16 июля 20206580
«Хочется, чтобы поп-музыка была осознанной и завораживающей»: русскоязычный неосоул и R'n'B из Краснодара16 июля 20203167
Художник-модельер Константин Морг рассказывает, почему ему всегда было тесно в рамках создания одежды15 июля 20203956
Анонимный социальный арт-рэп-проект из Санкт-Петербурга и его первый лайв в виртуальной реальности15 июля 20204485
Мимо чего промахиваются авторы «Письма ста пятидесяти»? Реакция Кирилла Медведева14 июля 20206155