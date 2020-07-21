Умер Виктор Чижиков

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20 июля в Москве в возрасте 84 лет умер художник Виктор Чижиков.
Об этом сообщает издательство «АСТ Дети».
Виктор Александрович Чижиков родился в 1935 году в Москве, в 1958 году окончил художественное отделение Московского плиграфического института.
С конца 1950-х годов публиковался в журналах «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света», газетах «Вечерняя Москва» и «Пионерская правда» и других периодических изданиях.
Создавал иллюстрации для детских книг, выходивших в издательствах «Малыш», «Детская литература», «Художественная литература» и других. Одним из первых отечественных художников был награжден дипломом имени Андерсена за книгу «Доктор Айболит».
Автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. Художник-постановщик (вместе со Светланой Гвиниашвили) мультфильма режиссера Гарри Бардина «Бравый инспектор Мамочкин» (1977).
Входил в редколлегию журнала «Мурзилка» (с 1965 года), возглавлял жюри конкурса детского рисунка «Тик-так», проводимого телекомпанией «Мир» (с 1994 года) и Совет по детской книге России (с 2009 года).
Работы Виктора Чижикова находятся в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Народный художник Российской Федерации (2016).
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