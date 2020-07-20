В ЦСИ «Типография» проходит новая выставка

© ЦСИ «Типография»

До 13 сентября в краснодарском центре современного искусства «Типография» будет открыта выставка художницы и архитектора Елены Колесниковой «Кооператив "Восход"».

Специально для выставки на территории ЦСИ «Типография» она построила инсталляцию — двухэтажный гараж с задним двором для барбекю, кухней и спальней.

Как сообщают организаторы, в своем новом проекте «Кооператив "Восход"» Елена Колесникова продолжает исследовать формы жизни в современных городах, на этот раз — жилые гаражные кооперативы. специфические для постсоветских стран районы, которые кто-то мог бы назвать маргинальными и неблагополучными.

Экспозицию дополняют видео с видами гаражных кооперативов, интервью с их жителями, архитектурные рисунки и поп-ап открытки.

Кроме того, на выставке будет впервые показан фильм «Город-гараж» группы «Хочешь» (Варвара Геворгизова, Иван Шатравин-Достов и Александр Крифариди), который на примере Туапсе рассказывает о том, как гаражи становятся новым авангардом.

По словам куратора выставки Елены Ищенко, после ее завершения все материалы, использованные в инсталляции, будут применены заново: Елена Колесникова построит из них мастерскую и арт-резиденцию во дворе своего дома.







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