В Москве состоится мультидисциплинарная выставка «Сквоттинг Research»

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С 8 по 21 августа в Москве пройдет выставка «Сквоттинг Research», которая объединит современное искусство, выступления музыкантов, кинопоказы и гуманитарные исследования. Главной площадкой проекта станет выставочный зал Московского союза художников в Старосадском переулке.
«Сквоттинг Research» — совместный проект философского факультета МГУ и школы «Свободные мастерские» Московского музея современного искусства (ММОМА). Руководитель проекта — искусствовед, куратор художественных проектов, преподаватель МГУ Александр Бурганов.
В рамках проекта будут рассмотрены как современные примеры андеграундного искусства и арт-сквоттинга, так и более ранние образцы самоорганизации творческих сообществ в западной и отечественной практике.
Проект состоит из основной и специальной программы.
Основная программа, которую организуют студенты направления «Прагматика и менеджмент культуры» философского факультета МГУ, — это выставка работ молодых деятелей искусства, которая пройдет на главной площадке проекта. В выставке примут участие Владимир Абих, Динара Хертнагль, Вася Березин, Ника Никульшина, Вадим Костров, Митя Нестеров, Николай Рындин и другие художники.
Специальную программу готовит команда кураторов школы «Свободные мастерские» ММОМА. Она включает в себя серию образовательных мероприятий — лекций, экскурсий, круглых столов — а также перформансов, мастер-классов, кинопоказов в разных точках Москвы.
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