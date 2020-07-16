В России заработал Spotify

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Сегодня, 15 июля, на территории РФ официально запустился крупнейший в мире музыкальный стриминговый сервис Spotify. Всем российским пользователям доступно для скачивания приложение с более чем 50 млн треков.

«По данным Международной федерации индустрии звукозаписи, Россия входит в топ-20 музыкальных рынков мира. Запуск Spotify в России — это большой шаг вперед в реализации стратегии глобального развития сервиса. В основе этой стратегии лежит единый подход к работе на мировых рынках и адаптация под локальные вкусы и потребности пользователей», — цитирует ТАСС гендиректора Spotify в России Илью Алексеева.

Одновременно с Россией Spotify пришел в Молдавию, Казахстан, Белоруссию, Украину, Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию, Косово, Черногорию, Сербию, Словению и Северную Македонию. К 286 млн пользователей сервиса добавились еще 250 млн, и теперь он охватывает более 90 стран мира.

Сервисом можно пользоваться бесплатно или по подписке. За 169 рублей в месяц пользователи получают доступ к Spotify Premium (прослушивание без рекламы), также доступны семейный тариф (для шести пользователей — 269 рублей в месяц), тариф для двоих (219 рублей в месяц) и студенческий (85 рублей в месяц). Вне зависимости от выбранного тарифа первые три месяца пользования сервисом будут бесплатными.

Также сообщается, что специально для российских пользователей Spotify адаптировал несколько эксклюзивных функций. В частности, сервис дает персональные музыкальные рекомендации новой музыки российских и зарубежных исполнителей. Пользователям доступны ежедневные плейлисты с любимыми песнями, новыми композициями любимых артистов, еженедельно обновляющиеся плейлисты с рекомендациями свежих треков.

Кроме того, пользователи получат доступ к специальным плейлистам для российской аудитории: лучшие хиты или новинки, жанровые и тематические плейлисты, а также сборники композиций популярных в России исполнителей.







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