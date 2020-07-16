Обращение нидерландских и бельгийских славистов к руководству НИУ ВШЭ

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Одиннадцать славистов из университетов Лейдена, Левена, Гента, Амстердама и Гронингена направили руководству НИУ ВШЭ обращение, в котором просят его пересмотреть реорганизационные планы для школ философии, культурологии и филологии.
COLTA.RU приводит обращение полностью:
Руководству и Ученому совету Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве,
Настоящим письмом мы разделяем беспокойство, выраженное ранее на этой неделе в отрытом письме Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES) и Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков (AATSEEL). Присоединяясь к нашим коллегам, мы также просим администрацию ВШЭ пересмотреть реорганизационные планы для школ философии, культурологии и филологии.
Как и наши коллеги, мы полностью понимаем и уважаем трудное административное решение о реструктуризации школ. Наше беспокойство относится не самому этому решению, но к появившимся в медиа публикациям о том, что расторжения контрактов или решения о смене должностей связаны с общественными или медийными действиями сотрудников. Согласно этим сообщениям, участие в общественной жизни через онлайн-публикации или другие каналы принимается во внимание при составлении планов по увольнению или перераспределению академических позиций.
Мы обеспокоены тем, что, в случае реализации намеченных планов, Школа по неакадемическим причинам потеряет ученых, пользующихся в нашей области мировой известностью. Их уход может не только повредить международному сотрудничеству — исключительно сильной стороне ВШЭ, оформившейся за многие годы, — но и приведет к тому, что студенты школ окажутся лишены международно признанной научной экспертизы и знаний.
В связи с этим мы просим администрацию Школы подтвердить свою приверженность академической свободе и обеспечить условия, в которых принимаемые решения основываются исключительно на академических критериях. Нельзя путать достойные — и распространенные — общественные практики использования социальных медиа, а также социальную критику, с деятельностью, причиняющей какой бы то ни было ущерб. Само это неправильное предположение способно нанести вред авторитетной международной позиции ВШЭ в области новаторских исследований культуры, регионоведения и филологии. Мы верим, что еще есть время это предотвратить.
С уважением,
От имени сообщества нидерландских и бельгийских ученых в области славистики и восточноевропейских исследований,
Otto Boele, Associate Professor of Russian Studies, Leiden University
Pieter Boulogne, Professor of Russian Literature and Translation, Director Centre for Translation Studies, Catholic University of Leuven
Wim Coudenys, Professor of Russian and European History and Culture, Catholic University of Leuven
Ben Dhooge, Professor of Slavic Languages and Cultures, Ghent University
Michael Kemper, Professor of Eastern European Studies, University of Amsterdam
Eric Metz, Assistant Professor of Slavic and Eastern European Studies, University of Amsterdam
Ksenia Robbe, Assistant Professor European Languages and Cultures, Rijksuniversiteit Groningen
Ellen Rutten, Professor of Literature and Russian and Eastern European Studies, University of Amsterdam
Jos Schaeken, Professor of Slavic and Baltic Languages and Cultural History, Leiden University
Peter Vermeersch, Professor of International and European Studies, Catholic University Leuven
Lien Verpoest, Professor in Russian and Diplomatic History, Catholic University Leuven
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