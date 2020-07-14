На территории Бадаевского пивзавода построят жилой комплекс

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Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил концепцию создания на территории Бадаевского пивзавода многофункционального жилого комплекса на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода.
Концепцию разработало швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron. «Проект сделан очень профессионально, предполагает появление нового знакового здания в городе, развитие прибрежной территории и создание общественного пространства — парка площадью 4 гектара и комфортной набережной», — цитирует сообщение комитета РИА Новости.
При реализации проекта на площади около 35 тысяч кв.м будут отреставрированы объекты культурного наследия, созданы социальная инфраструктура и открытые городские пространства. Предполагается и новое строительство — оно, отмечается в сообщении, «"возвысится" на 35 метров над землей на стройных колоннах».
Также сообщается, что один из заводских корпусов, не обладающий охранным статусом, будет восстановлен по инициативе инвестора, девелоперской кампании Capital Group.
Трехгорный (Бадаевский) пивоваренный завод — одно из старейших пивоваренных предприятий России. Комплекс зданий завода является памятником промышленной архитектуры XIX века. После остановки работы завода в 2006 году его территорию начали осваивать арендаторы.
Когда в 2018 году компания Capital Group анонсировала редевелопмент территории, десятки арендаторов жаловались на досрочное расторжение договоров и принудительное выселение. Общественники, напоминает «Коммерсантъ», выступали против застройки, опасаясь за сохранность исторических зданий.
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