Объявлены номинанты премии «Золотой софит»

Оргкомитет высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» объявил номинантов сезона 2019/2020.

Как сообщает пресс-служба «Золотого софита», претенденты на премию определены в 17 номинациях.

«Государственные драматические театры»

Номинация «Лучшая женская роль»

Анна Арефьева — за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».

— за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская». Анна Мигицко — за роль Веры в спектакле «Обрыв» в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.

— за роль Веры в спектакле «Обрыв» в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева. Татьяна Рябоконь — за роль Шута в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.



— за роль Шута в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр. Ирина Цветкова — за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии имени Н.А. Акимова.

Номинация «Лучшая мужская роль»

Евгений Карпов — за роль Лира в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.

— за роль Лира в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр. Григорий Чабан — за роль Германна в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.

— за роль Германна в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета. Евгений Шумейко — за роль Сирано в Спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».

Номинация «Лучшая роль второго плана»

Ольга Карленко — за роль Кормилицы Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.

— за роль Кормилицы Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева. Мария Никифорова — за роль Ляльки в спектакле «Где нет зимы» в постановке Яны Туминой. Малый драматический театр — Театр Европы. Экспериментальная мастерская под руководством Анатолия Праудина.

— за роль Ляльки в спектакле «Где нет зимы» в постановке Яны Туминой. Малый драматический театр — Театр Европы. Экспериментальная мастерская под руководством Анатолия Праудина. Александр Новиков — за роль Графини в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.

— за роль Графини в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета. Александр Сулимов — за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану. Театр имени Ленсовета.

Номинация «Лучшая работа режиссера»

Юлия Ауг — за постановку спектакля «Перемирие». Театр «На Литейном».

— за постановку спектакля «Перемирие». Театр «На Литейном». Александр Баргман — за постановку спектакля «Сирано де Бержерак». Театр «Мастерская».

— за постановку спектакля «Сирано де Бержерак». Театр «Мастерская». Борис Павлович — за постановку спектакля «Лавр». Театр «На Литейном».

— за постановку спектакля «Лавр». Театр «На Литейном». Евгения Сафонова — за постановку спектакля «Пиковая дама. Игра». Театр имени Ленсовета.

— за постановку спектакля «Пиковая дама. Игра». Театр имени Ленсовета. Лев Эренбург — за постановку спектакля «Король Лир». Небольшой драматический театр.

Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»

Елена Жукова и Евгений Ганзбург — за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота».

— за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота». Семен Пастух — за сценографию спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.

— за сценографию спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева. Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Обломов» в постановке Леонида Алимова. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»

«Лавр» в постановке Бориса Павловича. Театр «На Литейном».

в постановке Бориса Павловича. Театр «На Литейном». «Обрыв» в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.

в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева. «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».

Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»

«Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.

в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр. «Лёха» в постановке Андрея Сидельникова. Театр «Суббота».

в постановке Андрея Сидельникова. Театр «Суббота». «Перемирие» в постановке Юлии Ауг. Театр «На Литейном».

Специальные призы экспертного совета

Андрею Феськову — за смелое погружение в парадоксы творчества. Спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова.

— за смелое погружение в парадоксы творчества. Спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова. Спектаклю «Ножницы» — за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем. В постановке Георгия Цнобиладзе. Театр «Святая крепость».



Музыкальные театры

Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»

Олеся Петрова — за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр.

— за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр. Пелагея Куренная — за роль Лолиты в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Сергей Неллер. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»

Петр Соколов — за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Кристиан Кнапп. Мариинский театр.

— за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Кристиан Кнапп. Мариинский театр. Евгений Уланов — за роль Голо в спектакле «Пеллеас и Мелизанда» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Мариинский театр.

Номинация «Лучший хор в оперном спектакле»

Хор в спектакле «Аида» Постановка Игоря Ушакова. Хормейстер — Владимир Столповских. Музыкальный руководитель и дирижер — Александр Ведерников. Михайловский театр.

Постановка Игоря Ушакова. Хормейстер — Владимир Столповских. Музыкальный руководитель и дирижер — Александр Ведерников. Михайловский театр. Хор в спектакле «Лолита» Хормейстер — Павел Теплов. Постановка Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев, дирижер – Кристиан Кнапп. Мариинский театр.

Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»

Вячеслав Окунев — за сценографию и костюмы к спектаклю «Скрипач на крыше» в постановке Льва Рахлина. Музыкальный руководитель – Юрий Крылов. Театр-фестиваль «Балтийский дом».

— за сценографию и костюмы к спектаклю «Скрипач на крыше» в постановке Льва Рахлина. Музыкальный руководитель – Юрий Крылов. Театр-фестиваль «Балтийский дом». Мариус Някрошюс и Надежда Гультяева — за сценографию и костюмы к спектаклю «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр.



— за сценографию и костюмы к спектаклю «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр. Эцио Фриджерио — за сценографию спектакля «Пиковая дама» в постановке Иньяки Урлезаги. Дирижер — Александр Титов. Театр балета имени Леонида Якобсона.

Специальные призы экспертного совета

Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву , коллективу создателей Энциклопедии «Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я»

, коллективу создателей Энциклопедии «Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я» Татьяне Константиновне Ногиновой , художнику по костюмам — за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре.

, художнику по костюмам — за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре. Андрею Сорокину , солисту театра балета имени Леонида Якобсона — за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама».

, солисту театра балета имени Леонида Якобсона — за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама». Детскому музыкальному театру «Зазеркалье» — за последовательное воспитание молодых актеров в эстетике театра «Зазеркалье».



Театры кукол

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»

«Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям».

в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям». «Домашние монстры» в постановке Светланы Бень. Театр «Karlsson Haus». «Фрида» в постановке Надежды Мошкиной. Большой театр кукол.

Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»

Наталия Бурнос — за сценографию и кукол спектакля «Бабочка». Постановка Альфии Абдулиной. Театр «Бродячая собачка».

— за сценографию и кукол спектакля «Бабочка». Постановка Альфии Абдулиной. Театр «Бродячая собачка». Лина Хесина — за сценографию и кукол спектакля «Домашние монстры». Режиссер — Светлана Бень. Театр Karlsson Haus

— за сценографию и кукол спектакля «Домашние монстры». Режиссер — Светлана Бень. Театр Karlsson Haus Александр Зыбин — за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре»

Номинация «Лучший актерский ансамбль в театре кукол»

Актерский ансамбль спектакля «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям».

в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям». Актерский ансамбль спектакля «Тараканище» в постановке Павла Овсянникова. Театр «Бродячая собачка».

Специальный приз экспертного совета

Валентине Калистратовне Белецкой, доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств — «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».



Негосударственные театры

Номинация «Лучший спектакль»

«Диджей Павел» . Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post».

. Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post». «Два перстня» . Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post».

. Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post». «Наводнение». Режиссер Искандер Сакаев. Театр «Левендаль».

Номинация «Лучшая работа художника»

Сергей Макаров — за сценографию к спектаклю «Легкое дыхание». Режиссер – Елена Павлова. Независимый театральный проект.

— за сценографию к спектаклю «Легкое дыхание». Режиссер – Елена Павлова. Независимый театральный проект. Анастасия Котова — за сценографию к спектаклю «Кролик P.S». Режиссер – София Капилевич. Театр «Цехъ».

— за сценографию к спектаклю «Кролик P.S». Режиссер – София Капилевич. Театр «Цехъ». Алексей Образцов — за сценографию к спектаклю «OS/Ось». Режиссер – Алексей Образцов. «Особняк. Театр» и Театр SNG Novo Gorica (Словения).

Номинация «Лучшая работа актера»

Наталья Эсхи — за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать – М.» Режиссер – Юлия Панина. «Пан.Театр».

— за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать – М.» Режиссер – Юлия Панина. «Пан.Театр». Александр Худяков — за роль Отца Августина в спектакле «Иранская конференция». Режиссеры — Игорь Сергеев и Владимир Кузнецов. «Такой театр».

— за роль Отца Августина в спектакле «Иранская конференция». Режиссеры — Игорь Сергеев и Владимир Кузнецов. «Такой театр». Юлия Захаркина — за роль Якова Семеновича Друскина в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».

Специальный приз экспертного совета

Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».



Специальный приз номинационного совета

Спектаклю «Наш класс». Режиссер — Дарья Шамина, руководитель постановки – Вениамин Фильштинский. Выпускной курс РГИСИ профессора В.М. Фильштинского — «За самое яркое впечатление прошедшего сезона».

Премии номинационного совета

Борису Эйфману — за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и Детского театра танца».

— за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и Детского театра танца». Творческой команде БДТ имени Г.А. Товстоногова — за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital».

— за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital». Людмиле Валентиновне Ковалевой, профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени А.Я. Вагановой — за неоценимый вклад в развитие искусства балета.



Год назад список претендентов на премию включал 27 номинаций. В этом году он оказался усеченным из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пояснил ТАСС председатель оргкомитета премии «Золотой софит» Сергей Паршин.

Это сказалось на всех номинациях, добавил он. Некоторые премьеры транслировались онлайн, некоторые — отложены, и все эти премьеры войдут в следующий сезон и будут учитываться при распределении наград.

Лауреаты нынешнего, 26-го сезона премии «Золотой софит» будут объявлены 26 октября на церемонии в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.







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