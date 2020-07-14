Объявлены номинанты премии «Золотой софит»
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Оргкомитет высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит» объявил номинантов сезона 2019/2020.
Как сообщает пресс-служба «Золотого софита», претенденты на премию определены в 17 номинациях.
«Государственные драматические театры»
Номинация «Лучшая женская роль»
- Анна Арефьева — за роль Роксаны в спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».
- Анна Мигицко — за роль Веры в спектакле «Обрыв» в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.
- Татьяна Рябоконь — за роль Шута в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.
- Ирина Цветкова — за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии имени Н.А. Акимова.
Номинация «Лучшая мужская роль»
- Евгений Карпов — за роль Лира в спектакле «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.
- Григорий Чабан — за роль Германна в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.
- Евгений Шумейко — за роль Сирано в Спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».
Номинация «Лучшая роль второго плана»
- Ольга Карленко — за роль Кормилицы Джульетты в спектакле «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.
- Мария Никифорова — за роль Ляльки в спектакле «Где нет зимы» в постановке Яны Туминой. Малый драматический театр — Театр Европы. Экспериментальная мастерская под руководством Анатолия Праудина.
- Александр Новиков — за роль Графини в спектакле «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой. Театр имени Ленсовета.
- Александр Сулимов — за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану. Театр имени Ленсовета.
Номинация «Лучшая работа режиссера»
- Юлия Ауг — за постановку спектакля «Перемирие». Театр «На Литейном».
- Александр Баргман — за постановку спектакля «Сирано де Бержерак».
Театр «Мастерская».
- Борис Павлович — за постановку спектакля «Лавр». Театр «На Литейном».
- Евгения Сафонова — за постановку спектакля «Пиковая дама. Игра». Театр имени Ленсовета.
- Лев Эренбург — за постановку спектакля «Король Лир». Небольшой драматический театр.
Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»
- Елена Жукова и Евгений Ганзбург — за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота».
- Семен Пастух — за сценографию спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке Александра Морфова. Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.
- Владимир Фирер — за сценографию спектакля «Обломов» в постановке Леонида Алимова. Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.
Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»
- «Лавр» в постановке Бориса Павловича. Театр «На Литейном».
- «Обрыв» в постановке Анатолия Ледуховского. Театр юных зрителей имени
А.А. Брянцева.
- «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».
Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»
- «Король Лир» в постановке Льва Эренбурга. Небольшой драматический театр.
- «Лёха» в постановке Андрея Сидельникова. Театр «Суббота».
- «Перемирие» в постановке Юлии Ауг. Театр «На Литейном».
Специальные призы экспертного совета
- Андрею Феськову — за смелое погружение в парадоксы творчества. Спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова.
- Спектаклю «Ножницы» — за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем. В постановке Георгия Цнобиладзе. Театр «Святая крепость».
Музыкальные театры
Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»
- Олеся Петрова — за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр.
- Пелагея Куренная — за роль Лолиты в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Сергей Неллер. Мариинский театр.
Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»
- Петр Соколов — за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Кристиан Кнапп. Мариинский театр.
- Евгений Уланов — за роль Голо в спектакле «Пеллеас и Мелизанда» в постановке Анны Матисон. Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Мариинский театр.
Номинация «Лучший хор в оперном спектакле»
- Хор в спектакле «Аида» Постановка Игоря Ушакова. Хормейстер — Владимир Столповских. Музыкальный руководитель и дирижер — Александр Ведерников. Михайловский театр.
- Хор в спектакле «Лолита» Хормейстер — Павел Теплов. Постановка Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев, дирижер – Кристиан Кнапп. Мариинский театр.
Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»
- Вячеслав Окунев — за сценографию и костюмы к спектаклю «Скрипач на крыше» в постановке Льва Рахлина. Музыкальный руководитель – Юрий Крылов. Театр-фестиваль «Балтийский дом».
- Мариус Някрошюс и Надежда Гультяева — за сценографию и костюмы к спектаклю «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр.
- Эцио Фриджерио — за сценографию спектакля «Пиковая дама» в постановке Иньяки Урлезаги. Дирижер — Александр Титов. Театр балета имени Леонида Якобсона.
Специальные призы экспертного совета
- Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву, коллективу создателей Энциклопедии «Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я»
- Татьяне Константиновне Ногиновой, художнику по костюмам — за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре.
- Андрею Сорокину, солисту театра балета имени Леонида Якобсона — за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама».
- Детскому музыкальному театру «Зазеркалье» — за последовательное воспитание молодых актеров в эстетике театра «Зазеркалье».
Театры кукол
Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»
- «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям».
- «Домашние монстры» в постановке Светланы Бень. Театр «Karlsson Haus».
«Фрида» в постановке Надежды Мошкиной. Большой театр кукол.
Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»
- Наталия Бурнос — за сценографию и кукол спектакля «Бабочка». Постановка Альфии Абдулиной. Театр «Бродячая собачка».
- Лина Хесина — за сценографию и кукол спектакля «Домашние монстры». Режиссер — Светлана Бень. Театр Karlsson Haus
- Александр Зыбин — за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре»
Номинация «Лучший актерский ансамбль в театре кукол»
- Актерский ансамбль спектакля «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям».
- Актерский ансамбль спектакля «Тараканище» в постановке Павла Овсянникова. Театр «Бродячая собачка».
Специальный приз экспертного совета
- Валентине Калистратовне Белецкой, доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств — «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».
Негосударственные театры
Номинация «Лучший спектакль»
- «Диджей Павел». Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post».
- «Два перстня». Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post».
- «Наводнение». Режиссер Искандер Сакаев. Театр «Левендаль».
Номинация «Лучшая работа художника»
- Сергей Макаров — за сценографию к спектаклю «Легкое дыхание». Режиссер – Елена Павлова. Независимый театральный проект.
- Анастасия Котова — за сценографию к спектаклю «Кролик P.S». Режиссер – София Капилевич. Театр «Цехъ».
- Алексей Образцов — за сценографию к спектаклю «OS/Ось». Режиссер – Алексей Образцов. «Особняк. Театр» и Театр SNG Novo Gorica (Словения).
Номинация «Лучшая работа актера»
- Наталья Эсхи — за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать – М.» Режиссер – Юлия Панина. «Пан.Театр».
- Александр Худяков — за роль Отца Августина в спектакле «Иранская конференция». Режиссеры — Игорь Сергеев и Владимир Кузнецов. «Такой театр».
- Юлия Захаркина — за роль Якова Семеновича Друскина в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».
Специальный приз экспертного совета
- Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».
Специальный приз номинационного совета
- Спектаклю «Наш класс». Режиссер — Дарья Шамина, руководитель постановки – Вениамин Фильштинский. Выпускной курс РГИСИ профессора В.М. Фильштинского — «За самое яркое впечатление прошедшего сезона».
Премии номинационного совета
- Борису Эйфману — за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и Детского театра танца».
- Творческой команде БДТ имени Г.А. Товстоногова — за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital».
- Людмиле Валентиновне Ковалевой, профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени А.Я. Вагановой — за неоценимый вклад в развитие искусства балета.
Год назад список претендентов на премию включал 27 номинаций. В этом году он оказался усеченным из-за эпидемии коронавируса COVID-19, пояснил ТАСС председатель оргкомитета премии «Золотой софит» Сергей Паршин.
Это сказалось на всех номинациях, добавил он. Некоторые премьеры транслировались онлайн, некоторые — отложены, и все эти премьеры войдут в следующий сезон и будут учитываться при распределении наград.
Лауреаты нынешнего, 26-го сезона премии «Золотой софит» будут объявлены 26 октября на церемонии в ТЮЗе имени А.А. Брянцева.
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