В Турции определили будущее собора Святой Софии

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Сегодня, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле стал музеем.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk, теперь турецкие власти получили законную возможность превратить собор Святой Софии в мечеть. Когда именно это может произойти, пока не сообщается.
Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора дал президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, которую он воглавляет.
2 июля прошло заседение Госсовета Турции по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение продолжалось 17 минут.
Собор Святой Софии был построен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, более тысячи лет он оставался самым большим храмом христианского мира. После падения Византии в 1453 году собор был превращен в мечеть.
В 1935 году по декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, мечеть Айя-София стала музеем, с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
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