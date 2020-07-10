В Турции определили будущее собора Святой Софии

© Dennis Jarvis / Encyclopædia Britannica

Сегодня, 10 июля, Государственный совет Турции отменил постановление правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле стал музеем.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk, теперь турецкие власти получили законную возможность превратить собор Святой Софии в мечеть. Когда именно это может произойти, пока не сообщается.

Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора дал президент Турции Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, которую он воглавляет.

2 июля прошло заседение Госсовета Турции по вопросу о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение продолжалось 17 минут.

Собор Святой Софии был построен в 532–537 годах по указанию императора Юстиниана, более тысячи лет он оставался самым большим храмом христианского мира. После падения Византии в 1453 году собор был превращен в мечеть.

В 1935 году по декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, мечеть Айя-София стала музеем, с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU