Миронов снимется у Серебренникова в роли Чайковского

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Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов сообщил, что исполнит главную роль в фильме Кирилла Серебренникова о Петре Ильиче Чайковском.
«Буквально через неделю пройдут двухдневные съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Это пилотный проект, сцена Чайковского с его женой», — цитирует Евгения Миронова ТАСС.
По словам Миронова, фильм о Чайковском — это проект платформы Okko, которая предложила режиссеру снять в коротком метре «свою неосуществленную мечту». Впоследствии проект может вырасти в полнометражный и телевизионный фильмы.
В 2013 году на создание байопика «Чайковский» по сценарию Кирилла Серебренникова и Юрия Арабова Министерство культуры РФ выделило 30 млн рублей из общего бюджета 240 млн, но затем экспертный совет Фонда кино отказал картине в финансовой поддержке, объяснив свое решение отсутствием у нее зрительского потенциала.
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