Урал Опера Балет представит российскую премьеру оперы Кайи Саариахо

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Новый сезон театра Урал Опера Балет откроет серия опер в концертном исполнении, среди них — российская премьера оперы «Любовь издалека» (L’Amour de loin, 2000) финского композитора Кайи Саариахо.
Как сообщает пресс-служба екатеринбургского театра, 109-й сезон предполагается открыть осенью, а первую премьеру, балет «Конек-горбунок», показать в 2021 году. «Однако в предлагаемых обстоятельствах Урал Опера Балет ищет новые формы работы и обращения к аудитории, — отмечают в пресс-службе, — В предстоящем сезоне театр впервые представит серию опер в концертном исполнении — три сочинения, предполагающие сравнительно малый состав исполнителей».
Этими операми будут «Севильский цирюльник» Россини, «Лючия ди Ламмермур» Доницетти и «Любовь издалека» Кайи Саариахо.
Либреттист Амин Маалуф следует подлинной средневековой истории, относящейся к XII веку. Провансальский трубадур Жофре Рюдель устал от жизни в роскоши и развлечениях — он ищет возвышенной любви. Пилигрим рассказывает ему о красоте и добродетели графини Клеманс из Триполи, и трубадур влюбляется в нее. Чтобы увидеть далекую возлюбленную, он отправляется на Ближний Восток в крестовый поход, во время морского путешествия заболевает и, оказавшись в Ливии, умирает на руках графини.
«Любовь издалека» — первая и самая популярная опера Кайи Саариахо. Ее премьера состоялась на Зальцбургском фестивале в августе 2000 года (дирижер Кент Нагано, режиссер Питер Селларс). Российские зрители могли видеть постановку Метрополитен-оперы 2016 года (дирижер Сусанна Мялкки, режиссер Робер Лепаж), которая транслировалась в кинотеатрах и онлайн.
В Урал Опере «Любовь издалека» будет представлена в театрализованном концертном исполнении. Нотный материал предоставляет издательство Wise Music Classical.
Музыкальный руководитель цикла — Константин Чудовский, главный дирижер театра.
Режиссер оперы «Любовь издалека», а также составы исполнителей будут объявлены дополнительно.
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