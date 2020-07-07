ГЦСИ Арсенал запускает всероссийский конкурс искусствоведческих эссе

Книжная ярмарка фестиваля «Вазари» в ГЦСИ Арсенал. Нижний Новгород, 2019 © Виктория Мурзакова

До 15 августа открыт прием работ на всероссийский конкурс искусствоведческих эссе «Молодой Вазари», который проводит ГЦСИ Арсенал в рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари».

Студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам российских вузов, обучающимся на факультетах и специальностях, связанных с изучением истории искусства, или получившим диплом после 2017 года, предлагается написать эссе на тему «Что есть знание об искусстве в эпоху глобальных изменений?».

Победитель конкурса «Молодой Вазари» получит тревел-грант на поездку в Нижний Новгород для участия в программах фестиваля «Вазари» 18–20 сентября. В случае вынужденного проведения фестиваля в виртуальном формате предусматривается онлайн-участие.

В состав жюри приглашены:

Илья Доронченков — искусствовед, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора по научной работе ГМИИ имени А.С. Пушкина;

— искусствовед, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, заместитель директора по научной работе ГМИИ имени А.С. Пушкина; Марина Лопухова — искусствовед, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусств МГУ;

— искусствовед, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусств МГУ; Наталья Самойленко — искусствовед, заместитель генерального директора РГБ;

— искусствовед, заместитель генерального директора РГБ; Дмитрий Гутов — художник, куратор, автор образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства;

— художник, куратор, автор образовательных проектов по истории, теории и практике современного искусства; Анна Гор — директор Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С. Пушкина (Арсенал).

Шорт-лист конкурса «Молодой Вазари» будет объявлен 1 сентября. Эссе лауреатов конкурса будут опубликованы в альманахе текстов об искусстве, ежегодно выпускаемом по итогам фестиваля, а также размещены на сайте фестиваля «Вазари».







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