ГЦСИ Арсенал запускает всероссийский конкурс искусствоведческих эссе

Netflix и тектонические сдвиги мемориальной культуры
Сериал «Неортодоксальная» как проявление «новой этики»7 июля 20201706
До 15 августа открыт прием работ на всероссийский конкурс искусствоведческих эссе «Молодой Вазари», который проводит ГЦСИ Арсенал в рамках фестиваля текстов об искусстве «Вазари».
Студентам, бакалаврам, магистрантам, аспирантам российских вузов, обучающимся на факультетах и специальностях, связанных с изучением истории искусства, или получившим диплом после 2017 года, предлагается написать эссе на тему «Что есть знание об искусстве в эпоху глобальных изменений?».
Победитель конкурса «Молодой Вазари» получит тревел-грант на поездку в Нижний Новгород для участия в программах фестиваля «Вазари» 18–20 сентября. В случае вынужденного проведения фестиваля в виртуальном формате предусматривается онлайн-участие.
В состав жюри приглашены:
Шорт-лист конкурса «Молодой Вазари» будет объявлен 1 сентября. Эссе лауреатов конкурса будут опубликованы в альманахе текстов об искусстве, ежегодно выпускаемом по итогам фестиваля, а также размещены на сайте фестиваля «Вазари».
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:44Прокуратура запросила 15 лет для Юрия Дмитриева
17:16Открылся Мариинский театр
15:57В Москве задержали журналиста Ивана Сафронова
14:03Юбилейный фестиваль «Край света. Восток» перенесен на 2021 год
12:33Урал Опера Балет представит российскую премьеру оперы Кайи Саариахо
11:44ГЦСИ Арсенал запускает всероссийский конкурс искусствоведческих эссе
6 июля 2020
18:12Начался онлайн-аукцион в поддержку Музея архитектуры
15:42«Фабрика» откроет сезон выставкой Игоря Поносова
14:10Светлану Прокопьеву приговорили к штрафуВсе новости
Сериал «Неортодоксальная» как проявление «новой этики»7 июля 20201706
Айрат Багаутдинов комментирует законопроект об обязательной аттестации экскурсоводов7 июля 2020677
Алексей Скоробогатов о книге «Венецианка и другие стихотворения» Роберто Муссапи в переводе Марка Гринберга7 июля 2020786
Лучшие сериальные премьеры июля: «Текст. Реальность», «Дивный новый мир», «Проклятие: Начало» и другие7 июля 2020772
Певица, продюсер и художница из Москвы отдает дань почтения культовой группе из Ижевска7 июля 2020670
10 примечательных альбомов месяца: Markscheider Kunst, Vakula, «Ресентименты», 404.zero и другие6 июля 20201536
Акционистка Дарья Апахончич о том, как осмыслить и оплакать убийство6 июля 20201540
Писатель и переводчик Люба Юргенсон — о том, как французские левые отрицали ГУЛАГ, и о том, почему он до сих пор экзотизируется как сугубо русское явление6 июля 20201994
Петербургский Манеж покажет Россию в объективе главных послевоенных фотодокументалистов3 июля 20203944
Две недели накануне коронакризиса. Часть II3 июля 20203334
Директор «Огней Москвы» о друзьях музея, проекте «Увидеть невидимое!» и восстановлении старинного фасада3 июля 20202492
Катрин Милле об организации журнала Art Press, опасностях феминизма и окончательном разрешении спора «модернизма» с «авангардом»2 июля 20204519