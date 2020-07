Умер Эннио Морриконе

Сегодня. 6 июля, в Риме в возрасте 91 года умер итальянский композитор Эннио Морриконе.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме, окончил консерваторию Святой Чечилии в Риме по классу трубы (1946), инструментовки (1952) и композиции (1954). Играл джаз в ночных клубах, работал трубачом в оркестре и композитором в театре, аранжировал популярные песни для радио и телевидения.

С 1961 года писал музыку к фильмам. Всемирную известность композитору принесла работа над спагетти-вестернами Серджио Леоне — «За пригоршню долларов» (Per un pugno di dollari, 1964), «На несколько долларов больше» (Per qualche dollaro in più, 1965) и «Хороший, плохой, злой» (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966).

В фильмографии Энни Морриконе 450 картин, помимо Серджио Леоне композитор работал с такими режиссерами, как Брайан Де Пальма, Джузеппе Торнаторе, Жорж Лотнер, Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Сальваторе Сампери, Педро Альмодовар, Роман Полански, Оливер Стоун, Майк Николс, Джон Карпентер, Барри Левинсон, Терренс Малик, Квентин Тарантино.

В 1988 году за музыку к фильму Брайана Де Пальмы «Неприкасаемые» (The Untouchables) Эннио Морриконе получил премию «Грэмми», в 2007 году ему была присуждена премия «Оскар» за выдающийся вклад в кинематограф, в 2016-м — за саундтрек к фильму Квентина Тарантино «Омерзительная восьмерка» (The Hateful Eight). Девятикратный лауреат премии итальянской Академии кинематографии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к фильму.

Кроме того, Эннио Морриконе сочинял симфоническую и камерную музыку, выступал как дирижер с Roma Sinfonietta, Metropole Orkest, Национальным оркестром Страны Луары, Национальным оркестром Бельгии, Чешским национальным симфоническим оркестром и другими оркестрами.







