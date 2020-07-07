Канский видеофестиваль объявил программу

Кадр из фильма «Chado» (Великобритания) © Международный Канский видеофестиваль

35 фильмов из 18 стран вошли в конкурсную программу XIX Международного Канского видеофестиваля, который пройдет в конце августа в формате круглосуточного вещания.

Больше всего в конкурсной программе работ режиссеров из России и Великобритании — по пять. На втором месте — США и Франция с тремя фильмами. Двумя фильмами представлены Бразилия, Италия, Германия, Индия и Япония, одним — Иран, Непал, Израиль, Канада, Австралия, Нидерланды, Испания, Португалия и Австрия. Среди работ конкурсной программы есть как игровые и документальные картины, так и анимация, экспериментальное кино и видео-арт.

«Под конец приема заявок в самый разгар карантина мы стали беспокоиться, что авторымогут начать массово отказываться от участия в онлайн-версии фестиваля. Однаков итоге у нас было буквально два-три отказа, и мы выйдем в эфир СОПРОМАТ-ТВ с полноценной конкурсной программой — как обычно, яркой и разнообразной, — говорит арт-директор видеофестиваля Надежда Бакурадзе. — Было приятно и важно получить столько писем со словами поддержки, потому что поддержка сейчас нужна всем, кто занимается массовыми мероприятиями и вынужденно остается без работы или работает в ином формате».

Из-за коронавируса и связанных с ним ограничений XIX Международный Канский видеофестиваль пройдет в интернете. Круглосуточный эфир СОПРОМАТ-ТВ будет организован с 23 по 29 августа в режиме нон-стоп. Ориентируясь на четыре часовых пояса (Канск, Москва, Лондон и Нью-Йорк), организаторы выстроят сетку вещания таким образом, чтобы все конкурсные фильмы были показаны три раза в удобное для разных зрителей время.

До 15 июля фестиваль продолжает принимать заявки от желающих участвовать в проекте СОПРОМАТ-ТВ по адресу kanskfest@gmail.com.

Международный Канский фестиваль, организованный Студией «Видеодом», проходит в городе Канске с 2002 года, объединяя идеей популяризации в Сибири современной культуры несколько направлений искусства: видео-арт, экспериментальное кино, новую музыку, поэзию, театр и архитектуру. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен. Канский фестиваль является свободной площадкой для творческих высказываний на любом языке мира.

Фестиваль проходит при поддержке администрации города Канска, генеральный партнер фестиваля — Фонд Михаила Прохорова







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