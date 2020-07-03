В Волгограде снесли колоннаду стадиона «Монолит»

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Сегодня, 3 июля, с применением тяжелой техники снесен ансамбль входной группы стадиона «Монолит», расположенного в Краснооктябрьском районе Волгограда.
Об этом сообщает «КП — Волгоград». «От башен и входной группы осталась груда камней», — уточняет издание.
Стадион «Монолит» был построен в середине 1950-х годов в стиле советского неоклассицизма по проекту архитектора Юрия Бочарова на месте довоенного стадиона, разрушенного во время Сталинградской битвы. С 2010 года здание не используется, постепенно приходя в запустение. В 2018 году губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров объявил, что на территории стадиона будет создана зона отдыха и спорта, позже стало известно, что там планируется построить легкоатлетический манеж, зимой 2020 года на этот проект выделили 29 млн рублей.
Волгоградские градозащитники выступили против сноса «Монолита» и настаивали на его реставрации. Петиция в защиту стадиона собрала несколько сотен подписей. «Утрата объекта или его элементов будут невосполнимы, будет сделан очередной шаг к потере исторической и культурной идентичности города», — говорилось в петиции.
В апреле руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников направил в комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области заявление о включении ансамбля входной группы стадиона «Монолит» в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.
Котельников писал, что ансамбль — полукруглая входная колоннада и фасад северо-западной трибуны с центральным портиком и завершающей его квадратной в плане ротондой — обладает признаками объекта культурного наследия, и просил ускорить все необходимые процедуры, необходимые для принятия решения о его судьбе.
Снос колоннады начался за неделю до окончания срока рассмотрения заявления.
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