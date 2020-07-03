Оцифрован архив «Художественного журнала»

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На сайте «Художественного журнала» полностью выложен архив всех выпусков с 1993 по 2020 год.
Об этом сообщает онлайн-издание «Нож».
Номера журнала в разделе «Архив» на его сайте выложены в хронологическом порядке, начиная с самых свежих.
Также имеется возможность просматривать публикации по рубрикам и авторам.
«Художественный журнал» был основан Виктором Мизиано в 1993 году и стал первым изданием по проблемам современного искусства, возникшим в постсоветский период. На его страницах художники, искусствоведы, критики, философы, активисты и кураторы обсуждают актуальные художественные тенденции и проблемы, дискутируют о новых веяниях и научных гипотезах, рефлексируют над миссией искусства. Помимо теоретических и исследовательских текстов в «Художественном журнале» выходят рецензии на выставки и книги.
Среди авторов «Художественного журнала» в разные годы были Андрей Ковалев, Екатерина Дёготь, Виктор Тупицын, Александра Новоженова, Ирина Кулик, Александр Панов, Елена Яичникова, Ольга Копенкина, Евгения Кикодзе, Глеб Напреенко, Дарья Атлас, Егор Кошелев, Мария Чехонадских, Дмитрий Голынко-Вольфсон, Елена Сорокина, Арсений Жиляев, Анастасия Рябова, Станислав Шурипа, Кети Чухров, Илья Будрайтскис, Андрей Паршиков, Екатерина Лазарева, Игорь Чубаров, Богдан Мамонов, Дарья Пыркина, Екатерина Андреева, Никита Алексеев, Людмила Бредихина, Алексей Пензин, Константин Бохоров, Борис Гройс.
C 2015 года издание журнала поддерживает Музей современного искусства «Гараж».
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