Проект «Kак читать медиа?» проведет онлайн-конференцию «Медиа 2020: перемены»

7 июля состоится международная онлайн-конференция «Медиа 2020: перемены» просветительского проекта «The Earth Is Flat – Kак читать медиа?».

Начало в 14:30 мск, окончание в 21:00 мск. Конференция пройдет на платформе Zoom и будет транслироваться на YouTube. Регистрация — здесь.

Какими будут медиа через год, два, десять лет, и что происходит с ними сегодня? Что навсегда изменится в мире после инфодемии? Как будут развиваться телеграм-каналы, подкасты, small media? Кто выйдет победителем в схватке между дипфейками и критическим мышлением? Как развитие VR-технологий повлияет на журналистику? Кто, как и зачем занимается распространением медиаграмотности в России, Украине, Беларуси и Казахстане? Об этом будут говорить участники конференции «Медиа 2020: перемены».

Конференция состоит из трех частей:

Встреча экспертов «Медиаграмотность: семь версий (от Киева до Нур-Султана)»



Проекты и спикеры:

«.три.точки. Знай, что смотришь!» (Казахстан), Гулим Амирханова;

«Кружок» (Россия), Сергей Нугаев;

Cyberty (Беларусь), Яна Гончарова;

MediaIQ (Беларусь), Алена Талалаева;

StopFake.org (Украина), Виктория Романюк;

курс «Медиатехнологии» (Россия), Иван Печищев.

Дискуссия «Что изменила инфодемия?»



Участники:

Василий Гатов, старший научный сотрудник Анненбергской школы коммуникаций и журналистики в Университете Южной Калифорнии (США);

Андрей Мирошниченко, медиааналитик, координатор Российской ассоциации футурологов, руководитель Школы эффективного текста (Россия);

Илья Яблоков, медиаэксперт, историк, лектор Университета Лидса (Великобритания).

Public talk «От новых к новейшим: куда идут медиа?»

Small media: Таисия Бекбулатова, основатель проекта «Холод»;

подкасты: Сева Бойко, корреспондент BBC Russia, продюсер подкастов;

телеграм-каналы: Александр Амзин, независимый медиаконсультант, ведущий телеграм-канала @themedia; Ольга Лукинова, автор книги «Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете» и ведущая телеграм-канала @digitaletiquette;

VR-технологии: Антон Уткин, автор и режиссер проектов в области интерактивного кино и VR;

дипфейки: Игорь Пивоваров, главный аналитик Центра по искусственному интеллекту НТИ на базе МФТИ.

Модераторы:

Ксения Лученко, методист проекта «The Earth Is Flat – Как читать медиа?», журналист, заведующая кафедрой теории и практики медиакоммуникаций РАНХиГС;

Михаил Ратгауз, редактор проекта, журналист, заместитель главного редактора COLTA.RU

«The Earth Is Flat – Kак читать медиа?» — совместный проект Гёте-Института в Москве и портала COLTA.RU, реализуемый при поддержке Европейского Союза. За два года проект стал значимой площадкой для тех, кто занимается медиаграмотностью и развитием критического мышления в России, а также сформировал сообщество медиаэкспертов. В рамках проекта регулярно проходят публичные лекции, воркшопы для подростков, тренинги для учителей и дискуссии для студентов. Команда «The Earth Is Flat – Как читать медиа?» побывала в 16 городах России — от Калининграда до Владивостока.







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