В лекционном сериале Музея русского импрессионизма расскажут о Константине Коровине

© Музей русского импрессионизма

2 июля директор Музея русского импрессионизма, кандидат искусствоведения Юлия Петрова выйдет в прямой эфир в рамках лекционного сериала «Импрессионизм в лицах». Новая серия будет посвящена Константину Коровину.

Начало в 11:00, трансляция будет проходить в социальных сетях и на YouTube-канале музея. Регистрация не требуется.

Ссылки на онлайн-ресурсы Музея русского импрессионизма приводятся на его сайте.

«Константина Коровина, кажется, нельзя не любить. Талантливый, яркий, горячий, страстно увлекающийся, умеющий жить с размахом, в довершении прекрасный рассказчик — он был невероятно привлекательным для современников, а для потомков творил миф вокруг самого себя. На лекции попробуем разобраться, кто такой Константин Коровин в истории русского искусства», — пишут организаторы лекционного сериала «Импрессионизм в лицах».

Сериал о жизни и творчестве русских художниках рубежа XIX-XX веков начался 4 июня, героем первой серии стал Игорь Грабарь. Лекции читают ведущие специалисты выставочного отдела и директор Музея русского импрессионизма.

Проект осуществляется при поддержке компании Pike Media Lab







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