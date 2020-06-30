Союз композиторов и фирма «Мелодия» выпустят шесть релизов отечественной музыки

1 июля Союз композиторов России и фирма «Мелодия» запускают совместный проект по изданию произведений отечественных композиторов. На шести цифровых альбомах, записанных при участии Московского ансамбля современной музыки (МАСМ), будут представлены сольные и камерные сочинения от русского авангарда начала XX века до современности.

«Проект представит композиторов, сформировавших звуковой контекст современной академической музыки после 1990-х годов: это и яркие композиторы-одиночки, и участники композиторских объединений 2000-х — "СоМа" и "Пластика звука"», — сообщает сайт Союза композиторов России.

В антологию войдут сочинения Дмитрия Курляндского, Владимира Раннева, Кузьмы Бодрова, Павла Карманова, Эльмира Низамова, Алексея Сюмака и других авторов из Москвы, Петербурга, Брянска, Казани, Нижнего Новгорода, Перми, Томска, Ростова-на-Дону и Улан-Удэ.

Отмечается, что важной частью серии станут сочинения композиторов эпохи авангарда 1910-х — 1920-х годов и знаковые сочинения второй половины XX века.

Профессор Московской консерватории, пианист МАСМ Михаил Дубов запишет пьесы Ивана Вышнеградского, Артура Лурье, Александра Мосолова, Николая Обухова, Гавриила Попова, Леонида Половинкина и Сергея Протопопова, а также сочинения второй половины XX века – от произведений Арво Пярта, Софии Губайдулиной и Эдисона Денисова периода «оттепели» до концептуальных сочинений 1970-х — 1980-х Владимира Мартынова, Николая Каретникова и Владимира Тарнопольского, Александра Вустина и Дмитрия Смирнова.

Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России:

«Об осуществлении этого проекта мы думали несколько лет, инициатива исходила от МАСМ, у них “в руках” почти вся современная камерная музыка. Рабочее название проекта “Звуковой обзор” / Sound Review, и это действительно обзор российской камерной музыки последних 100 лет. Без государственной поддержки мы не смогли бы воплотить эту стратегически важную для нас идею: композиторы получат авторские выплаты за издание, а музыка будет записана в достойном исполнении и в качественном звуке — мы продолжаем сотрудничество с Михаилом Спасским, звукорежиссером Московской консерватории. Важным жестом станет запись пьес недавно ушедших Дмитрия Смирнова и Александра Вустина, без которых невозможно представить контекст современного музыкального искусства».







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