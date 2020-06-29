Филармония «Триумф» проводит социально-танцевальный эксперимент

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30 июня на онлайн-площадках пермской частной филармонии «Триумф» состоится прямая трансляция перформанса «Выбор», каждый зритель которого сможет внести поправки в действия перформеров.
Начало в 20:00 прм (18:00 мск), трансляция будет проходить на странице в соцсети «Вконтакте» и на YouTube-канале частной филармонии «Триумф».
«Люди всегда размышляют над проблемой свободы выбора. Кто — то считает, что всё предопределено и люди следует последовательному порядку. Другие, что человек свободен, когда сам определяет направления своей жизни. Свобода — это способность человека овладевать условиями своего бытия, преодолевать зависимости от природных и социальных сил, сохранять возможности для самоопределения, выбора своих действий и поступков. Это значит, что каждый человек волен действовать по своему усмотрению. Однако он не должен забывать, к чему эти действия могут привести и готов ли он принять такую свободу», — рассказывает автор концепции Владимир Кирьянов.
В социальном эксперименте «Выбор» все перформеры — танцовщики, поэтому задачи ставятся на телесном уровне восприятия, сообщают организаторы.
«Мы предлагаем зрителям вместе с исполнителями пройти их путь, встречаясь со сложным выбором, — пишут они. — По условиям перформанса, предопределенность выражается в выполнении последовательности действий, диктуемых человеком "вышестоящим". Свобода выражается в танце, в свободной импровизации, выходе из системы диктующей выполнения не самых удобных и бессмысленных задач. Дополнительная сложность для человека танцующего, отсутствие ритмичной музыки и отсутствие временных рамок всего действия. Зрителю дается право не только наблюдать за принятием решений перформеров, но и почувствовать себя вершителем судьбы, задавая новые команды в режиме онлайн. Покупая лот, зритель может написать действие или порядок действий, которые в прямом эфире зачитает диктор и исполнят перформеры. Лоты платные, вырученные деньги пойдут на поддержку частной филармонии "Триумф"».
Перформанс «Выбор» будет представлен в рамках краудфандинговой кампании в поддержку частной филармонии «Триумф».
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