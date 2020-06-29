Объявлен набор в «Школу Мутаций»

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Школа вовлеченного искусства «Что делать» в Петербурге принимает заявки на участие в образовательной программе «Школа Мутаций».
Заявку можно подать онлайн до 3 июля. Набор на курс ограничен. Десяти участникам будут предоставлена единовременная стипендия в размере 20 тысяч рублей. Стипендия открыта только для новых участников Школы вовлеченного искусства, проживающих в Петербурге.
Как сообщают организаторы, «Школа Мутаций» открыта для участия всех, кто разделяет тревожную неопределенность перед лицом драматических трансформаций нашего общего мира, наших тел, нашего профессионального и личного будущего. Программа обращена ко всем, кто заинтересован в формировании своей новой агентности в загадочной ситуации, когда мы не можем найти решения самых простых вопросов.
Обучение в школе будут проходить как в онлайн-, так и в офлайн-режиме. Открытие школы пройдет в форме фестиваля после снятия карантинных ограничений (точная дата будет объявлена за две недели до начала программы). Фестиваль будет состоять из международной выставки, дискуссионной программы, концертов и совместного производства антител.
Все публичные мероприятия школы будут открыты для публики.
«Школа Мутаций» является частью новой исследовательской и образовательной, интернациональной программы, инициированной Институтом радикального воображения (ИРВ) – организацией, занимающейся теоретическими и практическими исследованиями коммонс (общего). Интернациональная программа будет работать в онлайн-режиме и объединит знания из Стамбула и Загреба, Милана и Мадрида, Венеции и Афин, Петербурга и Лондона, а также других мест, где находятся сейчас члены ИРВ — художники, теоретики, активисты.
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