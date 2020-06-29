Эпоху новой тактильности обсудят в цикле «Инклюзия как инструмент личного опыта»

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30 июня в цикле мероприятий о праве на самостоятельность «Инклюзия как инструмент личного опыта», который организует Представительство Европейского Союза в России совместно с Музеем современного искусства «Гараж», состоится онлайн-встреча с Каллиопой Гикой (Греция) и Ольгой и Михаилом Шу (Россия) «Эпоха новой тактильности: незрячие посетители в музее после пандемии».
Начало в 19:00, встреча пройдет в Zoom, регистрация — здесь.
Мир после пандемии требует отказа от «лишних» прикосновений или как минимум требует ношения перчаток. Как в такой ситуации быть незрячим и слабовидящим людям, для которых прикосновения — важная часть знакомства с миром? И что делать музеям, которые многие годы готовят специальные тактильные программы с использованием моделей из различных материалов, чтобы не ограничиваться лишь словесными описаниями того или иного предмета?
Новые вызовы и планы на будущее обсудят участники встречи — сотрудница некоммерческой благотворительной организации в поддержку незрячих и слабовидящих Lighthouse for the Blind of Greece, автор тактильных музейных маршрутов Каллиопа Гика и скульпторы Ольга и Михаил Шу, создающие тактильные модели и копии произведений искусства для российских музеев.
Цикл проводится в партнерстве с Благотворительным фондом помощи людям с нарушениями развития «Жизненный путь»
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