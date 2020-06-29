«Мелодия» выпустила запись советской премьеры Четвертой симфонии Каретникова

На фирме «Мелодия» вышла не издававшаяся ранее запись первого в СССР исполнения Четвертой симфонии Николая Каретникова.

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Запись была сделана 7 марта 1985 года в Большом зале Московской консерватории, Четвертую симфонию Николая Каретникова исполнил Государственный симфонический оркестр Министерства культуры СССР под управлением Геннадия Рождественского.

На альбоме фирмы «Мелодия» симфонию предваряет вступительное слово дирижера. Именно благодаря Рождественскому состоялась ее премьера в Советском Союзе — через 18 лет после того, как она впервые прозвучала на фестивале «Пражская весна» в 1967 году.

«Четвертая симфония создавалась Каретниковым как музыка для балета "Геологи", заказанного Большим театром, — говорится в аннотации к альбому. — Получив либретто, композитор решил написать именно симфонию: сложную по языку, в додекафонной технике, без всяких скидок на "балетность" — и при этом предназначенную для хореографической постановки. К концу 1962 года симфония была почти готова и безоговорочно принята постановщиками, но после посещения Хрущевым выставки в Манеже, идеологическое давление на культуру усилилось, и балет с додекафонной музыкой даже не стали показывать цензорам».

Публикация осуществлена при поддержке Фонда Николая Каретникова







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