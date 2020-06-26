Политех перенес открытие на 2021 год

Назначенное на декабрь 2020 года открытие исторического здания Политехнического музея в центре Москвы перенесено на будущее лето.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

«В декабре 2020 года мы планировали принять первых посетителей в здании музея на Новой площади после семилетней реконструкции. Но жизнь внесла свои коррективы в наши планы, — рассказали в пресс-службе. — Совместно с Министерством культуры РФ, попечителями и партнерами команда Политеха продолжает активную подготовку к запуску и усиленно работает над тем, чтобы открытие музея, которого все так ждут, состоялось к лету 2021 года».

В пресс-службе отметили, что пандемия и изменения, неопределенность и неизвестность, с нею связанные, «дали уникальную возможность осознать, перепридумать и перезапустить среду, в которой мы живем». Уже переведены в онлайн проект «Университет детей» и инклюзивная программа «Разные люди — новый музей», продолжает развиваться межмузейная цифровая платформа «Большой музей». Также сообщается, что в ближайшие месяцы музей запустит новый сайт и мобильное приложение, в сентябре представит новую образовательную онлайн-платформу и публичную программу.

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира — основан в 1872 году, в 1877–1907 годах был построен комплекс зданий, в котором музей располагался до января 2013 года, когда его закрыли на реконструкцию. В апреле 2014 года в павильоне №26 («Транспорт») на ВДНХ открылась временная экспозиция музея.

Реконструкция здания на Новой площади началась в январе 2015 года. Она ведется по проекту японского архитектора Дзюньи Исигами, который победил на международном конкурсе в 2011 году. В результате реконструкции площадь музея увеличится с 32 до 48 тысяч кв.м, северный и южные дворы здания оборудуют стеклянными кровлями-куполами, пропускная способность музея увеличится до 2 млн посетителей в год.

В конце 2019 года было объявлено, что Политехнический музей полностью возобновит работу после реконструкции 12 декабря 2020 года.

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