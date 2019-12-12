Объявлена дата открытия Политеха

© Политехнический музей

Историческое здание Политехнического музея на Лубянской площади в Москве откроется после реконструкции 12 декабря 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Политехнического музея. Дата 12 декабря выбрана не случайно — именно в этот день 147 лет назад на основе экспонатов Политехнической выставки начал работу Музей прикладных знаний, который несколько лет спустя переехал в здание на Лубянской площади.

Весь год накануне открытия музей будет инициировать события, которые позволят аудитории заочно познакомиться с новым Политехом. Эти события будут проходить как на собственных площадках музея — ВДНХ, Технополисе и Музейном парке вокруг Исторического здания, — так и на площадках его партнеров по всему городу.

В день рождения музея, 12 декабря, начинается фестиваль инклюзии — серия инклюзивных событий «Разные люди — новый музей», площадками которого станут Музей истории ГУЛАГа, МАММ, «Шанинка», «Театр.doc» и Центр документального кино.

Также сегодня в павильоне №26 ВДНХ, где разместилась экспозиция Политехнического музея, открывается выставка «Руссо-Балт. Первый. Легендарный», посвященная первому российскому серийному автомобилю. На выставке будет представлен единственный в мире дореволюционный легковой «Руссо-Балт» 1911 года выпуска, который хранится в коллекции Политеха. Кроме того, музей объявил о начале продажи абонементов образовательного проекта «Университет детей».

Политехнический музей — один из старейших научно-технических музеев мира — был основан в 1872 году, в 1877–1907 годах был построен комплекс зданий, в котором музей располагался до января 2013 года, когда его закрыли на реконструкцию. В апреле 2014 года в павильоне №26 («Транспорт») на ВДНХ открылась временная экспозиция музея.

Реконструкция Исторического здания музея ведется по проекту японского архитектора Дзюньи Исигами, который победил на международном конкурсе в 2011 году.

Проект предусматривает создание принципиально нового музейно-просветительского центра. В сентябре 2019 года был открыт северный фасад здания, амфитеатр перед ним и пешеходная галерея, связывающая строение с Музейным парком (маршрут пролегает от здания Центрального детского магазина до парка «Зарядье»).

Сейчас в здании восстанавливаются исторические интерьеры, идут работы по внутренней отделке и прокладке инженерных сетей, завершен монтаж светопрозрачных перекрытий над Южным двором музея. Завершаются работы по усилению конструкции здания, обустройству перекрытий Северного двора и общественных пространств на первом уровне.

Северный двор станет многофункциональным пространством — местом реализации публичной программы музея. В Южном дворе расположатся игровые зоны, студии и детский музей Политеха. Будет восстановлена знаменитая Большая аудитория.











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