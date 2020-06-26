InLiberty запускает онлайн-курс о школьном образовании

9 июля начинаются занятия онлайн-курса директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, посвященного школьному образованию. Курс организует просветительский проект InLiberty.

Курс «Хорошая школа» адресован родителям, которые хотят выбрать школу и понимать, что в ней происходит, сотрудникам образовательных проектов, которые хотят двигаться вперед, и всем интересующимся устройством общества и его главных институтов.

Три двухчасовых занятия курса будут проходить в Zoom. На каждом из них смогут одновременно работать не более 20 участников.

Расписание:

9 июля — Какими бывают школы — и какими могут быть?

— Какими бывают школы — и какими могут быть? 16 июля — Бывают ли нормальные дети — и нужна ли им нормальная школа?

— Бывают ли нормальные дети — и нужна ли им нормальная школа? 22 июля — Зачем нужна «домашка» — и нужна ли она?

«Для меня, как для школьного директора, нет вопроса важнее, чем то, как должна быть устроена современная школа, — говорит Иван Боганцев. — Но этот вопрос важен для меня и как для родителя — ведь мой ребенок учится в школе (той самой!). Однако, если вы не директор школы и даже если у вас нет детей, — спорить о школе нужно, важно и интересно — ведь здесь формируются ценности и представления о жизни тех, кто определит наше будущее».

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