InLiberty запускает онлайн-курс о школьном образовании

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9 июля начинаются занятия онлайн-курса директора Европейской гимназии Ивана Боганцева, посвященного школьному образованию. Курс организует просветительский проект InLiberty.
Курс «Хорошая школа» адресован родителям, которые хотят выбрать школу и понимать, что в ней происходит, сотрудникам образовательных проектов, которые хотят двигаться вперед, и всем интересующимся устройством общества и его главных институтов.
Три двухчасовых занятия курса будут проходить в Zoom. На каждом из них смогут одновременно работать не более 20 участников.
Расписание:
«Для меня, как для школьного директора, нет вопроса важнее, чем то, как должна быть устроена современная школа, — говорит Иван Боганцев. — Но этот вопрос важен для меня и как для родителя — ведь мой ребенок учится в школе (той самой!). Однако, если вы не директор школы и даже если у вас нет детей, — спорить о школе нужно, важно и интересно — ведь здесь формируются ценности и представления о жизни тех, кто определит наше будущее».
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