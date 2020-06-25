Новый выпуск журнала «Место искусства» посвящен критической географии

Монумент «Петрова Гора» (памятник восстанию народа Бании и Кордуна) © Sandor Bordas

29 июня состоится онлайн-презентация второго выпуска журнала «Место искусства». Выпуск посвящен вопросам критической географии.

Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Выпуск «Критическая география» был подготовлен по итогам секции «Место искусства», которая состоялась в 2019 году на конференции НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты».

Критическая география, отмечают организаторы презентации, включает вопросы гуманитарного знания в более широкое социальное поле, смещая привычную оптику их рассмотрения. В этом поле устоявшиеся и привычные взгляды становятся неочевидными.

Концепция критической географии, предложенная польским историком искусства Петром Пиотровским, представляет новый, «горизонтальный» взгляд на историю искусства и отход от устоявшегося канона, построенного на евро-американской истории искусства. Теперь важна «локализация говорящего» — внимание к тому контексту, в котором существуют те или иные художественные практики.

Презентация второго выпуска журнала «Место искусства» пройдет в формате круглого стола с участием авторов и приглашенных гостей, который обсудят следующие вопросы:

Как сегодня создается история искусства?

Как критическая география позволяет посмотреть на территории искусства, которые обычно оказываются на периферии нашего взгляда?

Какова роль места в процессе конструирования позиции исследователя и художника?

Участники дискуссии:

Сергей Бабкин – модератор дискуссии, работник искусства, куратор, постоянный автор портала aroundart.org

Анна Марковска – профессор Вроцлавского университета (Польша) Наталья Приходько — исследователь и художественный -критик, докторант в Высшей школе социальных наук (EHESS, Париж);

Анна Козловская — независимый исследователь, co-куратор проекта «Войти и разрешить», Москва

Наталья Смолянская — куратор, художник, руководитель семинара «Место искусства»;

Виктория Белоненко, Полина Лукина, Татьяна Миронова, Кристина Пестова — участницы проекта «Место искусства».









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