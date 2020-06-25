Новый выпуск журнала «Место искусства» посвящен критической географии

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29 июня состоится онлайн-презентация второго выпуска журнала «Место искусства». Выпуск посвящен вопросам критической географии.
Начало в 19:00, регистрация — здесь.
Выпуск «Критическая география» был подготовлен по итогам секции «Место искусства», которая состоялась в 2019 году на конференции НИУ ВШЭ «Теории и практики искусства и дизайна: социокультурные, экономические и политические контексты».
Критическая география, отмечают организаторы презентации, включает вопросы гуманитарного знания в более широкое социальное поле, смещая привычную оптику их рассмотрения. В этом поле устоявшиеся и привычные взгляды становятся неочевидными.
Концепция критической географии, предложенная польским историком искусства Петром Пиотровским, представляет новый, «горизонтальный» взгляд на историю искусства и отход от устоявшегося канона, построенного на евро-американской истории искусства. Теперь важна «локализация говорящего» — внимание к тому контексту, в котором существуют те или иные художественные практики.
Презентация второго выпуска журнала «Место искусства» пройдет в формате круглого стола с участием авторов и приглашенных гостей, который обсудят следующие вопросы:
Участники дискуссии:
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