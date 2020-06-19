«Мемориал» запускает сайт «Списки угнанных»

22 июня состоится презентация сайта Международного Мемориала «Списки угнанных» (ost-west.memo.ru), на котором размещена информация о сотнях тысяч советских граждан, угнанных на принудительные работы в Германию во время Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает сайт Международного Мемориала.

Начало в 19:00, презентация пройдет в онлайн-формате, ее можно будет смотреть на YouTube-канале Международного Мемориала.

В 1942–1944 годах с оккупированных территорий России, Украины и Беларуси на принудительные работы нацисты угнали от 3 до 5 миллионов мирных граждан. В Германии их называли «остарбайтерами» (в переводе с немецкого — восточными рабочими), отправляли на тяжелейшие работы — на заводы и шахты, реже в сельские хозяйства. Среди миллионов принудительных рабочих, согнанных в Германию со всей Европы, жители Советского Союза занимали низшее положение. Они обладали лишь немногим большими правами, чем военнопленные и заключенные концлагерей.

После освобождения в 1945 году большинство «остарбайтеров» вернулись в Советский Союз. На Родине их нередко воспринимали как пособников немцев. Бывшим остарбайтерам было трудно устроиться на работу или пойти учиться. Пребывание в Германии стало клеймом. Об этом периоде жизни они редко рассказывали даже своим детям.

Ситуация изменилась в 1990-х годах, когда Германия начала выплату компенсаций жертвам принудительного труда. В определенном смысле компенсации «узаконили» историю остарбайтеров, которая до этого считалась чем-то тайным или постыдным. Спустя 50 лет угнанные во время войны наконец были признаны жертвами нацистского режима. Однако до сих пор не было предпринято ни одной попытки объединить материалы разных архивов, с тем чтобы предоставить доступ к спискам угнанных из Советского Союза людей. Проект «Списки угнанных» (ost-west.memo.ru) — начало этой работы.

Сайт объединяет два крупных комплекса документов из Государственного архива Российской Федерации и Архива Международного Мемориала.

Первый — это списки угнанных из фонда Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (ЧГК) в 1943–1945 годах (фонд 7021 ГА РФ). По мере освобождения советских территорий сотрудники ЧГК составляли списки со слов очевидцев. Количество людей, включенных в списки, пока можно оценить только примерно — это сотни тысяч (всего, по официальным данным, с территории России было угнано около 2 миллионов человек). Списки организованы по районам и населенным пунктам. На данный момент на сайте опубликованы списки только по населенным пунктам бывшей РСФСР, в будущем планируется поиск списков по Беларуси и Украине. Кроме того, ведется работа по расшифровке опубликованных документов и составлению текстовой базы данных.

Второй комплекс документов — информация из анкет и писем, присланных в общество «Мемориал» бывшими «остарбайтерами» в начале 1990-х годов. Этот массив содержит информацию о судьбе чуть более 320 тысяч человек. Из него для сайта была выбрана проверенная информация о местах принудительного труда в нацистской Германии и территориях, ею оккупированных.

Все документы привязаны к населенным пунктам, благодаря чему любой желающий может найти угнанного родственника по его месту проживания в 1940-е годы или по предполагаемому месту работы в Третьем рейхе.

Публикация документов – лишь начало работы в этом направлении. Создатели сайта «Списки угнанных» открыты к широкому сотрудничеству и будут рады помощи в выявлении, оцифровке и внесении в базу новых источников данных, расшифровке уже собранных материалов и геокодировании баз данных. По вопросам сотрудничества или за консультацией по архивному поиску можно обратиться на docs@memo.ru.







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