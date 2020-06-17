Премия Аркадия Драгомощенко открывает сезон

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Сегодня, 17 июня, открылся новый сезон Международной поэтической Премии Аркадия Драгомощенко.
Как сообщают организаторы, в 2020 году премия проводится при поддержке Центра Вознесенского (Москва). Финальные премиальные события состоятся осенью в Москве и Петербурге, лонг-лист будет объявлен 5 сентября на сайте премии.
В жюри Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года вошли:
Также в этом году премия снова объявляет open call для авторов.
Авторы, ранее не номинировавшиеся на премию, которым на момент выдвижения не больше 27 лет, могут до 25 июля прислать свою подборку стихотворений (не более 10–12 страниц, формат — А4, размер шрифта — 12, с краткой биографией и контактами) на адрес atd.opencall@gmail.com.
Независимая кураторская команда премии (Галина Рымбу, Елена Костылева и Никита Сунгатов) отберет лучшие из присланных подборок и передаст коллегии номинаторов. Каждый номинатор имеет право выдвинуть на премию одну из них по своему усмотрению.
Подборки не рецензируются. Прежний механизм выдвижения номинаторами выбранных ими авторов при этом сохраняется. Лучшие стихотворения из опен колла будут опубликованы на сайте премии. Также в регламент премии было внесено несколько поправок, касающихся процедуры выдвижения подборок из опен колла, с ними также можно ознакомиться на сайте премии (см. 4-й раздел регламента «Номинирование и опен колл»).
В 2019 году в составе Попечительского совета Премии Аркадия Драгомощенко произошли изменения: в него вошел куратор литературной программы Центра Вознесенского и финалист премии 2017 года Илья Данишевский.
Коллегия номинаторов Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года:
Международная поэтическая Премия Аркадия Драгомощенко возникла в 2014 году на базе книжного магазина и культурной площадки «Порядок слов» в Петербурге. Ежегодно она вручается русскоязычным авторам (независимо от места проживания), чей возраст не превышает 27 лет.
Премия призвана выявлять актуальные поэтические практики, которые остро откликаются на вызовы современности, отмечать новые направления и возможности поэтического письма.
Материальное содержание премии — 70 000 рублей для лауреата, премии финалистам — 15 000 рублей. Также лауреат премии приглашается в жюри в следующем сезоне, а финалисты — в коллегию номинаторов.
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