The Independent заговорит по-русски

В конце июня начнет работу российская версия британского онлайн-издания The Independent.

Как сообщает РБК со ссылкой на владельца The Independent, предпринимателя Алекандра Лебедева, сайт independent.ru откроется для пользователей в течение ближайших двух недель. На нем будут публиковаться переводы материалов independent.co.uk.

Газета The Independent была основана в 1986 году. Лебедев купил ее в 2010 году. Стоимость сделки тогда составила символический 1 фунт стерлингов, но впоследствии российский миллионер вложил в развитие газеты значительные средства. Весной 2016 года был прекращен выпуск The Independent на бумаге, и с тех пор издание существует в онлайн-формате.

По словам главного редактора российской версии The IndependentАртема Артемова, она также будет представлена только в цифровой версии. Артемов добавил, что на запуск уже потрачены «десятки миллионов рублей».

Свидетельство о регистрации СМИ российскому изданию было выдано Роскомнадзором в ноябре 2019 года, отмечает РБК. В качестве учредителя указано ООО «Индепендент Рус», которое, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Лебедеву.















































Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU