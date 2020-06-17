The Independent заговорит по-русски

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В конце июня начнет работу российская версия британского онлайн-издания The Independent.
Как сообщает РБК со ссылкой на владельца The Independent, предпринимателя Алекандра Лебедева, сайт independent.ru откроется для пользователей в течение ближайших двух недель. На нем будут публиковаться переводы материалов independent.co.uk.
Газета The Independent была основана в 1986 году. Лебедев купил ее в 2010 году. Стоимость сделки тогда составила символический 1 фунт стерлингов, но впоследствии российский миллионер вложил в развитие газеты значительные средства. Весной 2016 года был прекращен выпуск The Independent на бумаге, и с тех пор издание существует в онлайн-формате.
По словам главного редактора российской версии The IndependentАртема Артемова, она также будет представлена только в цифровой версии. Артемов добавил, что на запуск уже потрачены «десятки миллионов рублей».
Свидетельство о регистрации СМИ российскому изданию было выдано Роскомнадзором в ноябре 2019 года, отмечает РБК. В качестве учредителя указано ООО «Индепендент Рус», которое, согласно данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Лебедеву.
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