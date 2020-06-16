Проект NEMOSKVA продолжится в Петербурге

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С 7 августа по 15 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге пройдет выставка «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ», которая станет третьим этапом проекта межрегионального взаимодействия в области современного искусства NEMOSKVA. Художники из разных регионов России представят свои работы под руководством семи кураторов во главе с Антонио Джеузой.
Выставку совместно организуют Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и ЦВЗ «Манеж».
Как сообщают организаторы, задача выставки — показать актуальность и зрелость региональных художественных процессов в глобальном контексте. Основой проекта является работа его создателей напрямую с региональными экспертами и художниками.
В августе-сентябре 2018 года в 13 городах Транссибирской магистрали проходил международный передвижной симпозиум NEMOSKVA, в котором приняли участие эксперты из разных стран. Во время симпозиума они отобрали идеи для выставочных проектов 2019–2022 годов. Выставка NEMOSKVA была организована в Центре изящных искусств BOZAR (Брюссель). Также в рамках проекта запущена номадическая кураторская школа. Автор идеи и комиссар проекта — Алиса Прудникова.
Название выставки «НЕМОСКВА НЕ ЗА ГОРАМИ» отсылает к известному произведению Бориса Матросова в Перми. Выставка проекта NEMOSKVA делает центром внимания современное искусство регионов и призывает перешагнуть любые символические горы в знакомстве с ним.
«Тема выставки, с одной стороны, подчеркивает мысль, что развитие современного искусства в России часто характеризуется через отсутствие, а не наличие чего-либо, — говорит Алиса Прудникова. — С другой стороны, это состояние бесконечного ожидания, которое во время пандемии стало едва ли не главным маркером эпохи и происходящих цивилизационных изменений».
Работа кураторской группы над проектом началась осенью 2019 года. В процессе обсуждений выкристаллизовалась структура с семью независимыми частями одной большой экспозиции. Фокус кураторов был направлен на саморефлексию художников о текущем статусе искусства и возможность создания новых проектов.
В экспозицию войдут произведения 80 художников из 21 города России, большинство работ будут созданы специально для выставки. Со всеми работами можно будет ознакомиться в ближайшее время на сайте проекта NEMOSKVA.
Среди участников выставки Николай Акимов (Выкса), Елена Аносова (Иркутск), Александр Борисов (Петербург), Анастасия Вепрева (Архангельск), Арт-группа «Город Устинов» (Ижевск), Арт-группа «ГУЙ» (Екатеринбург), Антон Гудков (Омск), Наталья Егорова (Петрозаводск), Валерий Казас (Краснодар), Дмитрий Коротаев (ИЖЕВСК), Варвара Кузьмина (Владимир), Ася Маракулина (Архангельск), арт-группа «Нежные бабы» (Калининград), Олег Пономарев (Красноярск), Керим Рагимов и Петр Швецов (Петербург), Анна Ротаенко (Москва), Ксения Телятникова (Томск), Егор Федоричев (Омск), Анастасия Цайдер (Петербург), Арт-группа «Хочу быть Соковым» (Челябинск), Алекс Этевут (Пермь).
Важной частью проекта станет публичная программа, первая часть которой, предваряющая выставку, пройдет в онлайн-формате в июне-августе. Вторая часть публичной программы — серия живых лекций и дискуссий в ЦВЗ «Манеж» — начнется вместе с открытием выставки в августе.
Выставка проводится при поддержке Комитета по культуре города Санкт-Петербурга и стратегического партнера проекта Фонда Потанина, партнер проекта — компания Сибур
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