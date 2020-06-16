«Мемориал» организует лекцию, посвященную памяти о ГУЛАГе во Франции

«Собирался анамнез, определялось психическое состояние»
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 2020169
17 июня в рамках цикла в рамках цикла цикла «Поверх барьеров – Европа без границ», организованного Международным Мемориалом при поддержке Представительства ЕС в России, писательница и литературный переводчик Люба Юргенсон прочитает открытую лекцию «Память о ГУЛАГе в современной Франции. Периферийная или общеевропейская история?».
Начало в 18:00, лекция пройдет на платформе Zoom, чтобы получить ссылку на видеоконференцию, необходимо зарегистрироваться на сайте Международного Мемориала.
В последнее время во Франции возрос интерес к советской истории и в частности к теме ГУЛАГа. Успех фильмов: «Гулаг» Патрика Ротмана, Николя Верта и Франсуа Эме; «Сталинские палачи. Катынь 1940» Седрика Турба, а также выставки о ГУЛАГе, состоявшейся в Гренобле, показали, что репрессии советского времени не перестают волновать публику. Тем не менее сам термин «ГУЛАГ» остается для многих размытым.
Несмотря на большое количество литературы, западная публика все еще открывает для себя историю «архипелага», подробности лагерного быта. Что касается других форм репрессий, например системы спецпоселений, о них широкой аудитории практически ничего не известно.
Это говорит о том, что в западном сознании ГУЛАГ воспринимался – и в некотором смысле все еще воспринимается – как явление периферийное по отношению к общеевропейской истории. Доступное знание о советских репрессиях не до конца ассимилировано западной культурой, не «одомашнено», не стало знанием о себе, при том что европейская идентичность сегодня немыслима без этой истории. И это многие начинают понимать.
Партнеры: Посольство ЕС в России и Мемориал Франция
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:56БДТ устраивает благотворительный показ спектакля «Алиса»
16:17Проект NEMOSKVA продолжится в Петербурге
15:14Объявлены фильмы кураторских программ Beat Film Festival
14:07«Полигон» представит независимые культурные инициативы Казани
13:20День рождения Сергея Курёхина отпразднуют онлайн
12:35Группа «АукцЫон» запустила круглосуточное телевидение
Вчера
18:13«Мемориал» организует лекцию, посвященную памяти о ГУЛАГе во Франции
17:18Из «Ведомостей» уволились все заместители главреда
16:38Объявлен длинный список премии «Просветитель»Все новости
Заметки Иры Ролдугиной о советской квир-истории16 июня 2020169
Политолог Виталий Шкляров объясняет из Вашингтона, почему протестующие — большей частью тоже расисты, что такое «пытка тысячи порезов» и почему Америке нужна «третья партия»16 июня 2020378
Странствующий мусор истории в ММСИ16 июня 2020353
Команда «Скорохода» о карантинном «замедлении» и карантинной «Love'kе»16 июня 2020284
Доцент журфака МГУ Екатерина Сивякова — о том, как безжалостно прозрачный онлайн должен вести к слому иерархий в высшем образовании15 июня 20201190
Лекция профессора Университета имени Гете во Франкфурте Сибиллы Штайнбахер15 июня 2020874
Борух Горин о «Книжниках»15 июня 20201109
Человек, который перевел рэп на русский язык, — о том, как хип-хоп появился в Москве, и о новом альбоме «ALI»11 июня 20204585
Перед плебисцитом 1 июля Александр Замятин разбирает популярный постсоветский нарратив о «рабском менталитете» и инертном «русском народе», которому не нужна свобода11 июня 20206466
Хрупкость, броня и пылающие сердца Дарьи Абдуллиной10 июня 20202758
Есть ли у Ecocup соперники и соратники? И на что вам стоит попасть, когда вы окажетесь в освобожденной от карантина Европе?10 июня 20201514
Анастасия Цымбал о Никитинском театре, краудфандинге и онлайн-премьерах10 июня 20201951