«Мемориал» организует лекцию, посвященную памяти о ГУЛАГе во Франции

На выставке «ГУЛАГ. Лица и жернова репрессий» в Льеже © Ирина Галкова / Международный Мемориал

17 июня в рамках цикла в рамках цикла цикла «Поверх барьеров – Европа без границ», организованного Международным Мемориалом при поддержке Представительства ЕС в России, писательница и литературный переводчик Люба Юргенсон прочитает открытую лекцию «Память о ГУЛАГе в современной Франции. Периферийная или общеевропейская история?».

Начало в 18:00, лекция пройдет на платформе Zoom, чтобы получить ссылку на видеоконференцию, необходимо зарегистрироваться на сайте Международного Мемориала.

В последнее время во Франции возрос интерес к советской истории и в частности к теме ГУЛАГа. Успех фильмов: «Гулаг» Патрика Ротмана, Николя Верта и Франсуа Эме; «Сталинские палачи. Катынь 1940» Седрика Турба, а также выставки о ГУЛАГе, состоявшейся в Гренобле, показали, что репрессии советского времени не перестают волновать публику. Тем не менее сам термин «ГУЛАГ» остается для многих размытым.

Несмотря на большое количество литературы, западная публика все еще открывает для себя историю «архипелага», подробности лагерного быта. Что касается других форм репрессий, например системы спецпоселений, о них широкой аудитории практически ничего не известно.

Это говорит о том, что в западном сознании ГУЛАГ воспринимался – и в некотором смысле все еще воспринимается – как явление периферийное по отношению к общеевропейской истории. Доступное знание о советских репрессиях не до конца ассимилировано западной культурой, не «одомашнено», не стало знанием о себе, при том что европейская идентичность сегодня немыслима без этой истории. И это многие начинают понимать.

Партнеры: Посольство ЕС в России и Мемориал Франция



























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