Оркестр MusicAeterna номинирован на премию Gramophone

© Александра Муравьева

Оркестр MusicAeterna вошел в число номинантов престижной международной премии Gramophone Classical Music Awards — 2020 в категории «Оркестр года».

Победитель будет определен по итогам голосования, которое до 7 сентября походит на сайте учредителя премии, журнала Gramophone. Оркестр года будет объявлен на церемонии вручения премии в Лондоне 6 октября.

Премия Gramophone Classical Music Awards учреждена в 1977 году и присуждается в нескольких номинациях и специальных категориях за сделанные в течение года записи. В этом году в категории «Оркестр года» премия будет вручаться в третий раз. Это единственная номинация, победителя в которой выбирает публика из числа номинантов, отобранных музыкальными критиками и редакторами издания. Ранее оркестрами года становились Симфонический оркестр Сиэтла и Гонконгский симфонический оркестр.

На звание «Оркестр 2020 года» претендуют десять коллективов из Великобритании, Германии, Норвегии, России, США, Франции и Японии:

Симфонический оркестр BBC;

Бергенский филармонический оркестр;

Немецкий симфонический оркестр Берлина;

Симфонический оркестр Бирмингема;

Фрайбургский барочный оркестр;

Национальный оркестр Лилля;

Лос-Анджелесский филармонический оркестр;

Оркестр MusicAeterna;

Симфонический оркестр NHK;

Филадельфийский оркестр.



Записи всех оркестров-номинантов доступны на Apple Music. Кроме того, Gramophone проведет онлайн-фестиваль «Оркестр года» (Orchestra of the Year Online Festival), на котором будут представлены концертные записи номинантов. Фестиваль начнется 24 июля и продлится 10 дней.

«Это не опрос с целью найти "лучший в мире оркестр", а, скорее, способ привлечь внимание к оркестру, который постоянно вовлечен в качественный музыкальный процесс — захватывающий и вдохновляющий пример того, каких высот может достичь хороший ансамбль, работающий на пределе возможностей, — говорит главный редактор Gramophone Джеймс Джолли. — К тому же во многих из этих оркестров ярко выражено то уникальное и неуловимое волшебство, которое связывает дирижера и музыкантов. Большинство музыкальных коллективов сейчас находятся в тишине, и мы надеемся таким образом подчеркнуть одно из величайших достоинств музицирования в целом. Просто слушайте и восхищайтесь!»







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