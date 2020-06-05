Открыт набор на курс «Качественная судебная и правовая журналистика в России»

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Институт права и публичной политики возобновляет набор на образовательную программу «Качественная судебная и правовая журналистика в России», приостановленный 31 марта в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19.

Обучение бесплатное. Заявки от журналистов, юристов и блогеров, пишущих про правовую, правозащитную и судебную деятельность, а также сотрудников НКО принимаются до 15 июня. Правила оформления заявки и подробное описание программы приводятся на сайте Института права и публичной политики.

Отбор участников Школы осуществляется на конкурсной основе при участии ведущих юристов и журналистов. Участники программы, прошедшие отбор, будут об этом уведомлены 26 июня.

Программа состоит из вводного онлайн-курса и Школы конституционной и международной судебной журналистики, которая пройдет в Подмосковье с 18 по 24 сентября.

Мастер-классы для слушателей Школы в этом году проведут известные российские медиаэксперты, журналисты и юристы, в том числе директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов, кандидат филологических наук, магистр права, доцент кафедры теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ, старший юрист Института права и публичной политики Анита Соболева, независимый журналист Константин Эггерт и журналист, общественный защитник, адвокат Мария Эйсмонт.

Участники Школы:

сформируют четкое представление о различных жанрах и форматах правовой журналистики и различиях между ними;

разберутся в специфике освещения судебных процессов в российских и международных судах и юрисдикционных органах: как писать о процедурных аспектах деятельности судов без ущерба для сущностного смысла правовой процедуры и казуистики?

узнают больше о том, как законодатель и суды определяют границы свободы выражения мнения при подготовке материалов на острые темы;

научатся определять круг источников достоверной и удобно структурированной информации о деятельности российских и международных судов, юрисдикционных органов;

выработают оптимальную модель подготовки материала о судебных процессах, в котором юридическая составляющая грамотно изложена и становится важной частью рассказанной истории.

Институт субсидирует (в форме индивидуального гранта) региональным участникам обучение, питание и проживание участников тренингов, а также проезд до места проведения Школы. Для участников из Москвы и Московского региона субсидируется проживание, питание и проезд от Москвы до места проведения Школы.

Школа проводится в рамках проектов «Качественная судебная и правовая журналистика» и «Российское конституционное правосудие» (реализуется при поддержке Европейского Союза)











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