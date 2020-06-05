Открыт набор на курс «Качественная судебная и правовая журналистика в России»

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«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 202066
Институт права и публичной политики возобновляет набор на образовательную программу «Качественная судебная и правовая журналистика в России», приостановленный 31 марта в связи с распространением пандемии коронавируса COVID-19.
Обучение бесплатное. Заявки от журналистов, юристов и блогеров, пишущих про правовую, правозащитную и судебную деятельность, а также сотрудников НКО принимаются до 15 июня. Правила оформления заявки и подробное описание программы приводятся на сайте Института права и публичной политики.
Отбор участников Школы осуществляется на конкурсной основе при участии ведущих юристов и журналистов. Участники программы, прошедшие отбор, будут об этом уведомлены 26 июня.
Программа состоит из вводного онлайн-курса и Школы конституционной и международной судебной журналистики, которая пройдет в Подмосковье с 18 по 24 сентября.
Мастер-классы для слушателей Школы в этом году проведут известные российские медиаэксперты, журналисты и юристы, в том числе директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, доктор юридических наук, профессор НИУ ВШЭ Михаил Федотов, кандидат филологических наук, магистр права, доцент кафедры теории и истории права факультета права НИУ ВШЭ, старший юрист Института права и публичной политики Анита Соболева, независимый журналист Константин Эггерт и журналист, общественный защитник, адвокат Мария Эйсмонт.
Участники Школы:
Институт субсидирует (в форме индивидуального гранта) региональным участникам обучение, питание и проживание участников тренингов, а также проезд до места проведения Школы. Для участников из Москвы и Московского региона субсидируется проживание, питание и проезд от Москвы до места проведения Школы.
Школа проводится в рамках проектов «Качественная судебная и правовая журналистика» и «Российское конституционное правосудие» (реализуется при поддержке Европейского Союза)
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