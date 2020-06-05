Умер Михаил Кокшенов

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Сегодня, 5 июня, в Москве в возрасте 83 лет умер актер Михаил Кокшенов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров Союза кинематографистов.

Михаил Михайлович Кокшенов родился в 1936 году в Москве, окончил Московский индустриальный техникум (1957) и Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина (1963), был актером Московского академического театра имени Владимира Маяковского, Московского театра миниатюр, Театра-студии киноактера (с 1974 года).

В 1957 году дебютировал в кино, исполнив эпизодическую роль в фильме Александра Зархи «Высота». С тех пор Михаил Кокшенов снялся в более 130 фильмах и сериалах, а также в киножурнале «Ералаш».

В фильмографии актера, в частности, роли в фильмах «Председатель» (1964) Алексея Салтыкова, «В огне брода нет» (1967) Глеба Панфилова, «Адъютант его превосходительства» (1969) Евгения Ташкова, «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976) Александра Митты, «Гараж» (1979) Эльдара Рязанова.

Среди наиболее известных киноработ Михаила Кокшенова роли ефрейтора Захара Косых в фильме Владимира Мотыля «Женя, Женечка и "Катюша"» (1967), Федота Муратова в фильме Виктора Трегубовича «Даурия» (1971) и Степана в фильме Леонида Гайдая «Спортлото-82» (1982).

Кроме того, Михаил Кокшенов поставил 15 фильмов в качестве режиссера, выпустил книгу воспоминаний «Апельсинчики, витаминчики...» (2000). Народный артист России (2002).











































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