Фирма «Мелодия» выпустила диск Алены Баевой и «Персимфанса»

© Фирма «Мелодия»

Сегодня, 5 июня, поступил в продажу новый цифровой релиз фирмы «Мелодия» – альбом с концертами Мендельсона и Шумана в исполнении скрипачки Алены Баевой и оркестра «Персимфанс».

Цифровое издание доступно в Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Победительница крупнейших международных конкурсов, Алена Баева регулярно выступает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Теодор Курентзис, Владимир Юровский и Пааво Ярви.

Идея проекта с оркестром без дирижера «Персимфанс» возникла у Алены скрипачки, по ее словам, «из стремления к свободе музыкальной мысли и максимальной сосредоточенности, вдохновению и общению, идеально воплощенным в камерном музицировании».

На альбоме записаны Концерт для скрипки с оркестром ми минор, соч. 54 Мендельсона (версия 1844 года) и Концерт для скрипки с оркестром ре минор, WoO 23 Шумана.

«Знаменитый скрипичный ми-минорный концерт Мендельсона исполнен Аленой Баевой в недавно найденной "версии 1844 года" (опубликована в 2018 году). Авторская версия обнаруживает ряд отличий от всем известной редакции Фердинанда Давида (скрипача и друга Мендельсона, для которого был написан концерт) и открывает новую главу в исполнительской истории этого бессмертного сочинения», — говорится в описании альбома.

«Концерт Шумана известен гораздо меньше. Это его последнее оркестровое сочинение, которое вскоре после смерти Шумана его близкие спрятали с пометкой "не исполнять в течение 100 лет", не успев распознать в нем одно из самых красивых романтических произведений. Обстоятельства открытия концерта в 1937 году навсегда останутся самыми невероятными в истории классической музыки. Премьера стала важным политическим событием: накануне Второй мировой войны несколько стран боролись за право первого исполнения концерта».



















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