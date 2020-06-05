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«Винзавод» проводит набор в «Школу гидов»

News_detailed_picture© Центр современного искусства «Винзавод»

4 июня начался прием заявок на обучение в «Школе гидов» Центра современного искусства «Винзавод». Обучение платное, выпускники школы смогут работать на «Винзаводе» экскурсоводами.

Набор продлится до до 14 июня. Для того, чтобы записаться в школу, необходимо заполнить онлайн-анкету и отправить мотивационное письмо (не более 1800 знаков) на электронный адрес leader@winzavod.ru. Прошедшие отбор должны будут оплатить взнос в размере 4800 рублей.

«Школа гидов» ЦСИ «Винзавод» объединяет три экскурсионные программы: детскую, историческую и по современному искусству.

Обучающая программа состоит из теоретической и практической частей. В теоретическую часть входят мастер-классы «Построение экскурсий», «Работа с аудиторией», «Отбор материала для показа», «Сложности и трюки экскурсовода». В практическом блоке участники в соответствии с выбранным направлением создадут и проведут свои экскурсии.

Выпускники школы смогут самостоятельно составлять экскурсионные маршруты, улучшат навыки устной речи и работы с аудиторией и получат возможность использовать полученные знания для дальнейшего трудоустройства.

Условия участия:

  • Возраст – от 18 лет
  • Гражданство РФ
  • Место жительства: Москва и ближайшее Подмосковье
  • Высшее образование по профилю история/история искусств/история России/история Москвы/современное искусство/актуальное искусство (рассматриваются заявки студентов последних курсов)
  • Свободное владение английским языком
  • Приветствуется опыт разработки экскурсионных программ и их проведения

















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