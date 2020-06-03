«КароАрт» покажет фильмы A-One

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Литераторы о будущем3 июня 2020923
7 июня проект «КароАрт» и дистрибьюторская компания A-One начнут бесплатные онлайн-показы фильмов A-One, выпущенных в прокат в разные годы. В программе участники и лауреаты крупнейших мировых кинофестивалей.
Показы пройдут в режиме прямых трансляций на YouTube-канале «КароАрт» и будут предваряться вступительным словом режиссеров или экспертов в области культуры (за 15 минут до начала показа). Фильмы будут доступны для просмотра на YouTube в течение суток после трансляции.
Первый фильм представит театральный критик Елена Ковальская. Информация о других спикерах будет опубликована на сайте «КароАрт.Live».
Расписание:
7 июня в 19:00 — «Гив ми либерти»
Режиссер: Кирилл Михановский
В ролях: Крис Галуст, Максим Стоянов, Лорен «Лоло» Спенсер, Дарья Екамасова
Сумасшедшая и невероятно лиричная комедия о двух влюбленных, одном мелком аферисте и дюжине обаятельных персонажей, которые оказываются в одном микроавтобусе по дороге на шумные поминки.
Фильм-участник кинофестиваля Sundance и «Двухнедельника режиссеров» Каннского кинофестиваля 2019 года.
12 июня в 19:00 — «Молоко скорби»
Режиссер: Клаудиа Льоса
В ролях: Магали Сольер, Сузи Санчес, Эфран Солис, Марино Баллон, Антон Прето
Перуанка Фауста из пригорода Лимы скована страхом. И эта боязнь, как гласит местное верование, прямое следствие того, как солдат-проходимец обошелся с ее матерью. Фауста выросла, мать умерла — самое время преодолеть себя. Кроме «болезни» в наследство от матери Фауста получила и «лекарство»: мать научила ее петь, чтобы преодолевать досаду и горе.
Фильм-обладатель «Золотого медведя» Берлинале-2009.
20 июня в 19:00 — «Город кошек»
Режиссер: Джейда Торун
Улицы Стамбула принадлежат тем, кто гуляет по ним сам по себе: тысячам котов и кошек. «Город кошек» – история красивейшего города мира глазами семи очаровательных и независимых мягколапых героев, а также людей, которые заботятся о них.
Участник программы кинофестиваля в Гетеборге 2017 года.
27 июня в 19:00 — «Виктория»
Режиссер: Себастьян Шиппер
В ролях: Лайя Коста, Фредерик Лау, Франц Роговски, Бурак Югит
Берлин. Лето. Виктория только переехала из Мадрида, и у нее здесь пока нет друзей, так что по ночам она танцует одна в клубах. На очередной вечеринке Виктория встречает местных парней — Зонне, Боксера, Блинкера и Фуса, и они быстро находят общий язык.
134 минуты, 20 съемочных точек на карте Берлина одним кадром, без монтажа: грандиозный образец цифрового кино, упражнение, которое удается не с первого раза и не каждому.
Фильм-обладатель приза «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения Берлинале-2015.
4 июля в 19:00 — «Друзья»
Режиссер: Луи Гаррель
В ролях: Луи Гаррель, Гольшифте Фарахани, Венсан Макень
Клеман безумно влюблен в Мону, продавщицу кофейного киоска на Северном вокзале в Париже. Но у Моны есть тайна, тщательно ею оберегаемая. Когда Клеман теряет надежду добиться ее расположения, его единственный и лучший друг, Абель решает ему помочь. Вместе двое друзей бросают все силы на завоевание Моны. Любовный треугольник, то нелепый, то опасный, складывается сам собой.
Фильм-участник «Недели критики» Каннского кинофестиваля 2015 года.
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