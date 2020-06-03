Музыкальная индустрия поддержала протест против расизма и полицейского насилия

Импровизированный мемориал на месте гибели Джорджа Флойда. Миннеаполис, 26 мая 2020 года © Chad Davis

Сегодня, 2 июня, музыканты и звукозаписывающие компании США и других стран принимают участие в акции #TheShowMustBePaused — они на 24 часа приостанавливают свою деятельность, чтобы выразить протест против расизма и солидарность с афроамериканцами, ставшими жертвами полицейского насилия.

В числе артистов, присоединившихся к акции, CNN называет The Rolling Stones, Билли Айлиш и Куинси Джонса. В ней также участвуют Def Jam Recordings, Interscope, Sony Music, Columbia Records и другие лейблы.

Инициативу #TheShowMustBePaused придумали директора по маркетингу лейбла Atlantic Records Джамила Томас и Брианна Агеманг. Непосредственным поводом к ней стало недавнее происшествие в Миннеаполисе, где действия полицейского привели к гибели афроамериканца Джорджа Флойда. После этого в разных городах США начались массовые уличные протесты.

В заявлении на сайте #TheShowMustBePaused говорится, что акция направлена против «расизма и неравенства, которые много лет существуют повсюду».

«Мы не можем продолжать работать, как обычно, забыв об отнятых жизнях черных», — заявляют Джамила Томас и Брианна Агеманг.

«Вторник, 2 июня, должен сорвать рабочую неделю по всему миру, — пишут они. — В этот день мы возьмем паузу, мы посвятим его честному, осмысленному и плодотворному разговору о том, чтó все мы должны сделать, чтобы поддержать черное сообщество».























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