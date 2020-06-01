Умер Христо Явашев

31 мая в Нью-Йорке в возрасте 84 лет умер американский художник Христо Явашев.

Об этом сообщает The Guardian.

Христо Владимиров Явашев родился в 1935 году в Габрово, в 1952–1956 годах учился в Софийской академии художеств, в 1957 году бежал на Запад, поселился в Париже, с 1964 года жил и работал в Нью-Йорке, в 1973 году получил гражданство США.

В конце 1950-х во Франции Христо познакомился с Жанной-Клод Дена де Гийебон (1935–2009), которая стала его женой и творческим партнером. Они создавали инсталляции в разработанной ими технике «упаковки», обертывая тканью различные объекты — от стула и велосипеда до моста в Париже и берлинского Рейхстага. Свои проекты художники финансировали самостоятельно.

В числе наиболее известных работ Христо и Жанны-Клод «Обернутый берег. Сидней» (1969), «Бегущая изгородь. Калифорния» (1972–1976), «Обернутый Пон-Неф. Париж» (1975—1985), «Обернутый Рейхстаг» (Берлин, 1972–1995), «Ворота в Центральном парке Нью-Йорка» (1979–2005), «Окруженные острова. Бискайский залив. Большой Майами. Флорида» (1980–1983), «Зонтики. Япония-США» (1984–1991), «Плавающий пирс» на озере Изео в Италии (2014–2016) и «Лондонская мастаба» в Гайд-парке (2016–2018).

Этой весной в Центре Помпиду в Париже должна был открыться большая выставка Христо и Жанны-Клод, которую пришлось перенести из-за пандемии коронавируса COVID-19. Осенью 2021 году в Париже планируется открыть созданный по плану художника проект «Обернутая Триумфальная арка».







































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