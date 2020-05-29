Любовь Аркус уходит из журнала «Сеанс»

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Сегодня, 30 мая, киновед и режиссер Любовь Аркус объявила о решении уйти с поста главного редактора журнала «Сеанс», а также из центра «Антон тут рядом».
Любовь Аркус сообщила в своем решении в фейсбуке.
«Может быть, всё, что произошло, изменит общую ситуацию к лучшему: люди поймут, что словом можно убить», — написала она.
По словам шеф-редактора журнала «Сеанс» Василия Степанова, причиной для этой публикации стала многодневная кампания диффамации, развернувшаяся в социальных сетях.
Центр «Антон тут рядом» — единственный в России центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом — открылся в декабре 2013 года. Он стал главным проектом созданного Любовью Аркус Фонда содействия комплексному решению проблем аутизма «Выход в Петербурге».
Издающийся в Петербурге черно-белый иллюстрированный ежеквартальный журнал о кино «Сеанс» был основан в 1989 году по инициативе Любови Аркус, которая с тех пор бессменно занимала пост его главного редактора.
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