Умерла Ирм Херманн

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26 мая в Берлине в возрасте 77 лет умерла немецкая актриса театра и кино Ирм Херманн.
Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на агента актрисы.
Ирмгард Херманн родилась в 1942 году в Мюнхене, после школы закончила курсы издательских служащих, работала секретаршей во Всеобщем немецком автомобильном клубе. В 1966 году познакомилась там с Райнером Вернером Фассбиндером, который предложил ей оставить эту работу и стать актрисой.
В том же году Ирм Херманн дебютировала у Фассбиндера в короткометражном фильме «Городской бродяга» (Der Stadtstreicher).
Впоследствии актриса исполнила главные роли еще в 19 фильмах Фассбиндера, в том числе «Катцельмахер» (Katzelmacher, 1969), «Продавец четырех времен года» (Händler der vier Jahreszeiten, 1971), «Горькие слезы Петры Фон Кант» (Die bitteren Tränen der Petra von Kant, 1972) и «Страх съедает душу» (Angst essen Seele auf, 1974)
С середины 1970-х Ирм Херманн также снималась у других режиссеров, играла в театре, участвовала в радиопостановках. Фильмография актрисы насчитывает более 140 ролей.
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