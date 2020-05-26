Выбраны авторы концепции реновации Центрального телеграфа

Концепцию реновации исторического здания Центрального телеграфа в Москве разработает британское архитектурное бюро David Chipperfield Architects.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя девелоперской компании Vos'hod, британское бюро выбрано по итогам «конкурентных переговоров, которые проводились при участии КБ "Стрелка"».

Здание Центрального телеграфа на углу Газетного переулка и Тверской улицы было построено в стиле рациональный модерн по проекту архитектора Ивана Рерберга в 1925–1929 годах. Помимо телеграфной станции в нем располагались квартиры для руководства телеграфа и ясли на 200 мест.

Отмечается, что в результате реновации здание должно быть приспособлено для современного использования. При этом за счет тщательной реставрции будет сохранен оригинальный дух проекта Рерберга.

«Мы искали профессионала, который знает, как обращаться с памятниками архитектуры... В предложениях David Chipperfield Architects мы увидели именно такой подход», — рассказала соосновательница компании Vos'hod Марина Руднева.

«Нас воодушевляет возможность работать над этим исторически значимым и архитектурно новаторским зданием. Мы стремимся восстановить выдающуюся индивидуальность Центрального телеграфа, бережно открывая здание для публики, и возродить его как место для бизнеса и общественной жизни, для встреч и общения во имя процветания», — цитирует «Архсовет» Дэвида Чипперфилда, основателя бюро David Chipperfield Architects.

Осенью 2019 года около 55 000 кв.м в здании Центрального телеграфа выкупило ООО «Центральный телеграф», которое, как и девелопер элитного жилья Vos'hod, аффилировано с кипрской компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

В начале мая 2021 года RT&I сообщила, что компания Vos’hod выступит в роли fee-девелопера (управление проектом за вознаграждение) реновации Центрального телеграфа. Об этом тогда написали «Ведомости», приведя пояснение Марины Рудневой, по словам которой Центральный телеграф станет многофункциональным комплексом с офисами, торговыми помещениями и апартаментами.















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