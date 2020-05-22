Более 8 тысяч книжных памятников пополнили Национальную электронную библиотеку

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На сайте Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в свободный доступ выложены 8056 книжных памятников в высоком разрешении.
Об этом сообщает сайт «Горький» со ссылкой на пресс-службу федеральных библиотек.
Оцифрованные книги, рукописи, карты, изобразительные материалы, афиши и листовки в каталоге НЭБ сгруппированы в восемь тематических разделов:
Больше половины электронной коллекции составляют книги. Среди 4657 экземпляров, представленных в каталоге, русский «Букварь. Табла за дицу Букварь» и «Катехизис», изданные в 1561 году в Тюбингене Примусом Трубером, и «Апостол» 1564 года — первая точно датированная книга, напечатанная в Москве Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем.
Древнейшие рукописи — «Псалтырь с гадательными приписками» и «Толкование на Псалтырь» начала XI века, а также самая ранняя сохранившаяся до наших дней рукописная книга, «Сборник слов и поучений» 1076 года.
Оцифровка книжных памятников продолжается: до конца 2020 года в НЭБ появятся 250 изданий первых ста лет книгопечатания. Кроме того, на сайте библиотеки планируется открыть разделы «Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI–XXI веков в российских собраниях», «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России» и «Памятники печати региональных типографий России».
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