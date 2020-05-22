Более 8 тысяч книжных памятников пополнили Национальную электронную библиотеку

Симоновское Евангелие. 1270 © Национальная электронная библиотека

На сайте Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в свободный доступ выложены 8056 книжных памятников в высоком разрешении.

Об этом сообщает сайт «Горький» со ссылкой на пресс-службу федеральных библиотек.

Оцифрованные книги, рукописи, карты, изобразительные материалы, афиши и листовки в каталоге НЭБ сгруппированы в восемь тематических разделов:

Российский плакат;

Славянские кириллические книги;

Книги гражданского шрифта;

Славяно-русские рукописные книги;

Русская книга гражданского шрифта;

Русский лубок (народная картинка);

Ленинград в Великой Отечественной;

Книги императорского дома Романовых;

Географические карты России.



Больше половины электронной коллекции составляют книги. Среди 4657 экземпляров, представленных в каталоге, русский «Букварь. Табла за дицу Букварь» и «Катехизис», изданные в 1561 году в Тюбингене Примусом Трубером, и «Апостол» 1564 года — первая точно датированная книга, напечатанная в Москве Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым Мстиславцем.

Древнейшие рукописи — «Псалтырь с гадательными приписками» и «Толкование на Псалтырь» начала XI века, а также самая ранняя сохранившаяся до наших дней рукописная книга, «Сборник слов и поучений» 1076 года.

Оцифровка книжных памятников продолжается: до конца 2020 года в НЭБ появятся 250 изданий первых ста лет книгопечатания. Кроме того, на сайте библиотеки планируется открыть разделы «Выдающиеся памятники книжного искусства второй половины XVI–XXI веков в российских собраниях», «Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России» и «Памятники печати региональных типографий России».







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