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Умер Дмитрий Жданов

News_detailed_picture© St.Petersburg Pride / YouTube

Сегодня, 21 мая, в Москве в возрасте 27 лет умер правозащитник Дмитрий Жданов.

Об этом на странице Дмитрия Жданова в соцсети «ВКонтакте» сообщил его брат Илья. Он также разместил информацию для тех, кто желает оказать финансовую помощь в организации похорон.

Дмитрий Жданов родился в 1992 году в Можайской женской колонии, где отбывала срок его мать. В возрасте трех лет попал в коррекционную школу-интернат с диагнозом «олигофрения», еще в интернате начал помогать сиротам отстаивать свои права.

Окончив школу, организовал и возглавил благотворительное движение в поддержку сирот «Защита и помощь». В 23 года Дмитрий Жданов совершил каминг-аут, после этого был вынужден оставить работу и уйти из дома.

В 2016 году основал социальный проект «Труденок», помогающий сиротам и людям с инвалидностью изменить свою жизнь.

Последние несколько лет из-за тяжелой травмы позвоночника Дмитрий Жданов передвигался на инвалидной коляске.




































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