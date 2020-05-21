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На конференции Вышки обсудят самоплагиат в эпоху постправды

News_detailed_picture© Музей современного искусства «Гараж»

22 мая команды The Garage Journal и Базовой кафедры музея «Гараж» НИУ ВШЭ проведут круглый стол «Самоплагиат в эпоху постправды», который состоится в рамках XXI Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ ВШЭ.

Начало в 14:00. Участие свободное, круглый стол пройдет на платформе Zoom. Присоединиться к нему можно будет по ссылке, которая появится на странице мероприятия.

Эксперты обсудят важные для гуманитарных наук вопросы экспертизы текстов, плагиата и самоплагиата, разрозненность научного сообщества и спорный статус ученого в публичной среде.

В круглом столе примут участие:

  • Илья Кирия — член Ученого совета НИУ ВШЭ, заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, профессор и руководитель департамента медиа.
  • Анна Кулешова — председатель Совета по этике научных публикаций Ассоциации научных редакторов и издателей, член Комиссии РАН по противодействию фальсификации исследований, руководитель департамента издательских программ Всероссийского центра изучения общественного мнения.
  • Андрей Ростовцев — ведущий научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, сооснователь Вольного сетевого сообщества «Диссернет».
  • Влад Струков — доцент кафедры кино и цифровой культуры Лидского университета, главный редактор The Garage Journal.
  • Екатерина Суверина — куратор Международной ярмарки книг об искусстве Garage ArtBook Fair, редактор The Garage Journal, сооснователь Лаборатории публичной истории.

























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