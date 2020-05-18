Умер Мишель Пикколи

Пушкин доставляет (на дом)
Някрошюс, Жолдак и другие: гид по Пушкинскому онлайн-фестивалю18 мая 2020452
12 мая в возрасте 94 лет умер французский актер театра и кино Мишель Пикколи.
Об этом сегодня, 18 мая, сообщила газета Le Monde со ссылкой на агентство AFP.
Мишель Пикколи родился в 1925 году в Париже, окончил школу драматического искусства, в 1945 году дебютировал на парижской сцене в спектакле «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова и впервые снялся в кино, сыграв у Кристиана-Жака в фильме «Колдовство» (Sortileges). Широкую известность актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара «Презрение» (Le Mépris, 1963).
Мишель Пикколи сыграл в десятках спектаклей, его фильмография насчитывает более 170 картин, среди которых «Французский канкан» (French Cancan, 1954) Жана Ренуара, «Большие маневры» (Les Grandes Manœuvres, 1955) Рене Клера, «Убийца в спальном вагоне» (Compartiment tueurs, 1965) Коста-Гавраса, «Дневная красавица» (Belle de jour, 1967) и «Скромное обаяние буржуазии» (Le charme discret de la bourgeoisie, 1972) Луиса Бунюэля, «Прыжок в пустоту» (Salto nel vuoto, 1980) Марко Беллоккьо.
Одной из последних киноработ Мишеля Пикколи стала роль в фильме Леоса Каракса «Корпорация "Святые моторы"» (Holy Motors, 2012).
Обладатель актерских призов Каннского и Берлинского кинофестивалей, четырехкратный лауреат национальной кинопремии Франции «Сезар». В 2011 году Мишель Пикколи был удостоен специальной награды Европейской киноакадемии за вклад в развитие кино.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:10COLTA.RU объявляет участников проекта «Самопомощь»
17:33Артисты БДТ провели акцию #помогиврачам
16:54Умер Мишель Пикколи
16:16Марина Лошак и Денис Проценко примут участие в благотворительном онлайн-марафоне
13:47В Москве собираются уничтожить граффити со стихограммой Пригова
12:36Названы лауреаты премии «ЛибМиссия»
11:55Открылся виртуальный музей Государственной академии художественных наук
11:09Российские кинотеатры потеряют из-за пандемии 50 млрд
15 мая 2020
18:39Рижская биеннале проведет серию онлайн-лекций и беседВсе новости
Някрошюс, Жолдак и другие: гид по Пушкинскому онлайн-фестивалю18 мая 2020452
Величие «АукцЫона», русские ужасы IC3PEAK, практики «эхотуризма» и еще семь примечательных релизов месяца18 мая 2020875
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?18 мая 20203503
Если у вас разбегаются глаза, то вот вам точный путеводитель по тому, что выбрать в программе феста в первую очередь18 мая 2020369
Мусор — это опасно. Мусор — это ценно. Если уметь с ним правильно управляться. Россия пошла по этому пути, но пока не слишком уверенно. Послушайте про это дебаты на фестивале Ecocup Green Talks15 мая 20201128
Чему нас научила вторая половина карантина15 мая 20201953
Из лесов Европы исчезают целые виды и популяции животных. Но этот процесс обратим. С возвращением ключевых видов начинается трофический каскад15 мая 20201034
Исполнение мечты на вог-балу: документальный клип и новый альбом самарско-московского дуэта — о переживаниях, присыпанных блестками15 мая 20201632
Мастер-класс с британским журналистом-расследователем Крейгом Шоу14 мая 20201113
Андрей Россомахин о Карле Марксе как меме14 мая 20202161
Это лето обещает быть особенно жарким. Лесные пожары — это то, с чем нам снова придется иметь дело. Можем ли мы изменить ситуацию к лучшему?14 мая 20201049
Лесные пожары — печальное и устрашающее явление мирового масштаба, и Россия не исключение. Можно ли с ними бороться и кто этим занят?14 мая 20201072