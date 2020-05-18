Умер Мишель Пикколи

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12 мая в возрасте 94 лет умер французский актер театра и кино Мишель Пикколи.

Об этом сегодня, 18 мая, сообщила газета Le Monde со ссылкой на агентство AFP.

Мишель Пикколи родился в 1925 году в Париже, окончил школу драматического искусства, в 1945 году дебютировал на парижской сцене в спектакле «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова и впервые снялся в кино, сыграв у Кристиана-Жака в фильме «Колдовство» (Sortileges). Широкую известность актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара «Презрение» (Le Mépris, 1963).

Мишель Пикколи сыграл в десятках спектаклей, его фильмография насчитывает более 170 картин, среди которых «Французский канкан» (French Cancan, 1954) Жана Ренуара, «Большие маневры» (Les Grandes Manœuvres, 1955) Рене Клера, «Убийца в спальном вагоне» (Compartiment tueurs, 1965) Коста-Гавраса, «Дневная красавица» (Belle de jour, 1967) и «Скромное обаяние буржуазии» (Le charme discret de la bourgeoisie, 1972) Луиса Бунюэля, «Прыжок в пустоту» (Salto nel vuoto, 1980) Марко Беллоккьо.

Одной из последних киноработ Мишеля Пикколи стала роль в фильме Леоса Каракса «Корпорация "Святые моторы"» (Holy Motors, 2012).

Обладатель актерских призов Каннского и Берлинского кинофестивалей, четырехкратный лауреат национальной кинопремии Франции «Сезар». В 2011 году Мишель Пикколи был удостоен специальной награды Европейской киноакадемии за вклад в развитие кино.



















































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