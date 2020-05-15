Выходит антология пьес «Театра.doc»

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16 мая приложение Bookmate представит первый выпуск сборника «Антология.doc», в который вошла 31 пьеса «Театра.doc» о событиях в России с 2002 по 2020 год.

В рамках совместного проекта Bookmate, «Театра.doc» и независимого издательства Common place каждую неделю в Bookmate Originals будет появляться одна пьеса — свидетельство о жизни современной России за 18 лет существования театра, сообщает пресс-служба Bookmate. Несколько пьес будет также опубликовано в переводе — параллельно будет выходить англоязычный сборник.

Эти тексты рассказывают о политтехнологиях начала нулевых («Трезвый PR» Ольги Дарфи), первых и самых свободных в своем безумии ток-шоу («Большая жрачка» Александра Вартанова), о теракте в Беслане и смерти Магнитского («Сентябрь.doc» и «Час 18» Елены Греминой«), о протесте («Болотное дело» Полины Бородиной), о мигрантах («Война молдован за картонную коробку» Александра Родионова) и об инцесте ( «Первый мужчина» Елены Исаевой).

Открывает собрание документальная пьеса «Оюб», посвященная чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву. Она будет опубликована 16 мая, в годовщину смерти Елены Греминой и фактически является ее последним проектом.

«Одним из главных тезисов "Театра.doc" всегда была цитата Фасбиндера "если не можешь изменить реальность, ты можешь свидетельствовать о ней", — говорит редактор серии, режиссер "Театра.doc", драматург Зарема Заудинова. — Попытка осмыслить реальность, в которой мы живем, не бояться говорить о самых страшных моментах истории и о человеке в них — основной принцип театра. В итоге получилась такая история современной России, где меньшинства, угнетенные, обычные люди обретали голос на сцене, становились видимыми».

Сборник посвящается памяти основателей «Театра.doc» Елены Греминой и Михаила Угарова, которые умерли в 2018 году.

Осенью в издательстве Common place выйдет бумажная версия книги.























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