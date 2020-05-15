Выходит антология пьес «Театра.doc»

Фестиваль Ecocup Green Talks: полное расписание
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?15 мая 20201861
16 мая приложение Bookmate представит первый выпуск сборника «Антология.doc», в который вошла 31 пьеса «Театра.doc» о событиях в России с 2002 по 2020 год.
В рамках совместного проекта Bookmate, «Театра.doc» и независимого издательства Common place каждую неделю в Bookmate Originals будет появляться одна пьеса — свидетельство о жизни современной России за 18 лет существования театра, сообщает пресс-служба Bookmate. Несколько пьес будет также опубликовано в переводе — параллельно будет выходить англоязычный сборник.
Эти тексты рассказывают о политтехнологиях начала нулевых («Трезвый PR» Ольги Дарфи), первых и самых свободных в своем безумии ток-шоу («Большая жрачка» Александра Вартанова), о теракте в Беслане и смерти Магнитского («Сентябрь.doc» и «Час 18» Елены Греминой«), о протесте («Болотное дело» Полины Бородиной), о мигрантах («Война молдован за картонную коробку» Александра Родионова) и об инцесте ( «Первый мужчина» Елены Исаевой).
Открывает собрание документальная пьеса «Оюб», посвященная чеченскому правозащитнику Оюбу Титиеву. Она будет опубликована 16 мая, в годовщину смерти Елены Греминой и фактически является ее последним проектом.
«Одним из главных тезисов "Театра.doc" всегда была цитата Фасбиндера "если не можешь изменить реальность, ты можешь свидетельствовать о ней", — говорит редактор серии, режиссер "Театра.doc", драматург Зарема Заудинова. — Попытка осмыслить реальность, в которой мы живем, не бояться говорить о самых страшных моментах истории и о человеке в них — основной принцип театра. В итоге получилась такая история современной России, где меньшинства, угнетенные, обычные люди обретали голос на сцене, становились видимыми».
Сборник посвящается памяти основателей «Театра.doc» Елены Греминой и Михаила Угарова, которые умерли в 2018 году.
Осенью в издательстве Common place выйдет бумажная версия книги.
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
16:22Российские и зарубежные эксперты обсудят будущее музеев после пандемии
14:26«Усадьбу Jazz» перенесли на 2021 год
13:45Центр Вознесенского покажет онлайн-спектакль на стихи Пригова
12:34Выходит антология пьес «Театра.doc»
11:42В Москве появится музей Рахманинова
Вчера
17:25Фестиваль Telling Stories состоится в онлайн-формате
15:01Начинается всероссийский инклюзивный конкурс детских рисунков
13:09«Эшколот» продолжает медленное чтение Агнона
12:34ГМИИ покажет «Тайную вечерю» Дмитрия КрымоваВсе новости
Что смотреть, слушать, где задавать вопросы и где готовить еду из спасенных продуктов?15 мая 20201861
Чему нас научила вторая половина карантина15 мая 2020102
Из лесов Европы исчезают целые виды и популяции животных. Но этот процесс обратим. С возвращением ключевых видов начинается трофический каскад15 мая 2020138
Исполнение мечты на вог-балу: документальный клип и новый альбом самарско-московского дуэта — о переживаниях, присыпанных блестками15 мая 2020405
Мастер-класс с британским журналистом-расследователем Крейгом Шоу14 мая 2020415
Андрей Россомахин о Карле Марксе как меме14 мая 2020882
Это лето обещает быть особенно жарким. Лесные пожары — это то, с чем нам снова придется иметь дело. Можем ли мы изменить ситуацию к лучшему?14 мая 2020417
Лесные пожары — печальное и устрашающее явление мирового масштаба, и Россия не исключение. Можно ли с ними бороться и кто этим занят?14 мая 2020420
Автор и исполнительница солнечных песен — о новой работе «Колдовство», ретроволне и трудностях изоляции14 мая 2020782
Европа к 2050 году должна стать декарбонизированной. А Россия, которая потеряет при этом сырьевые рынки? Дискуссия об этом состоится 21 мая13 мая 2020784
Последнее письмо поэта Бориса Корнилова (1907–1938)13 мая 20202389
В мире горы несъеденных продуктов отправляются в утиль. Что и как вы можете сделать с этим прямо сегодня?13 мая 2020714