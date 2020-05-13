Александр Баунов и Глеб Павловский обсудят проблему 2024 года
Послание Президента Федеральному Собранию. Москва, 15 января 2020 года© Пресс-служба Президента России
14 мая Московский центр Карнеги организует онлайн-дискуссию «Продлить или передать: проблема 2024 года и страх перестройки-2» с участием главного редактора Carnegie.ru Александра Баунова и политолога Глеба Павловского.
Начало в 17:00, трансляция дискуссии будет проходить на YouTube-канале Московского центра Карнеги.
«В январе этого года Владимир Путин объявил о готовящейся конституционной реформе, которая в том числе позволит ему баллотироваться на следующих выборах главы государства и потенциально руководить Россией до 2036 года, — пишут организаторы дискуссии на сайте Московского центра Карнеги. — Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов в своей статье "Страх перестройки-2. Почему Путин отверг сложные схемы трансфера власти" рассуждает о предпосылках и последствиях столь неожиданного политического маневра президента».
- Почему Путин отверг сложные схемы передачи власти?
- Как могла бы выглядеть политическая система России после передачи власти преемнику?
- Обязательно ли уход правителя приведет к перестройке-2?
Эти и другие вопросы Александр Баунов обсудит в беседе с Глебом Павловским.
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