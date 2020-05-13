Александр Баунов и Глеб Павловский обсудят проблему 2024 года

Послание Президента Федеральному Собранию. Москва, 15 января 2020 года © Пресс-служба Президента России

14 мая Московский центр Карнеги организует онлайн-дискуссию «Продлить или передать: проблема 2024 года и страх перестройки-2» с участием главного редактора Carnegie.ru Александра Баунова и политолога Глеба Павловского.

Начало в 17:00, трансляция дискуссии будет проходить на YouTube-канале Московского центра Карнеги.

«В январе этого года Владимир Путин объявил о готовящейся конституционной реформе, которая в том числе позволит ему баллотироваться на следующих выборах главы государства и потенциально руководить Россией до 2036 года, — пишут организаторы дискуссии на сайте Московского центра Карнеги. — Главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов в своей статье "Страх перестройки-2. Почему Путин отверг сложные схемы трансфера власти" рассуждает о предпосылках и последствиях столь неожиданного политического маневра президента».

Почему Путин отверг сложные схемы передачи власти?

Как могла бы выглядеть политическая система России после передачи власти преемнику?

Обязательно ли уход правителя приведет к перестройке-2?

Эти и другие вопросы Александр Баунов обсудит в беседе с Глебом Павловским.



















































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